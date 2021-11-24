Новые лекарства от коронавируса могут поступить в Эстонию уже в январе

"Мы заказали лекарства двух типов: препараты с моноклональными антителами и ингибиторы янус-киназ, также на эти деньги мы планируем купить молнупиравир", — рассказал руководитель отдела лекарств и медицинского оборудования Больничной кассы Эрки Лайдмяэ.

Упомянутый препарат еще не получил разрешение на продажу от Европейского департамента лекарственных средств — оно ожидается в течение ближайших двух недель.

Больничная касса также планирует заказать лекарство для домашнего лечения — паксловид, который был разработан в США. Этот рецептурный препарат будет выписываться людям из группы риска.

Лекарства будут заказаны через совместный тендер стран Евросоюза и прибудут в Эстонию не раньше января.

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