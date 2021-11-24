24.11.2021, 20:51
Новые лекарства от коронавируса могут поступить в Эстонию уже в январе
pixabay.com
В этом году правительство выделило более четырех миллионов евро на покупку препаратов для лечения коронавируса, однако многие из них еще не получили разрешения от Европейского департамента лекарственных средств (EMA) передает rus.err.
"Мы заказали лекарства двух типов: препараты с моноклональными антителами и ингибиторы янус-киназ, также на эти деньги мы планируем купить молнупиравир", — рассказал руководитель отдела лекарств и медицинского оборудования Больничной кассы Эрки Лайдмяэ.
Упомянутый препарат еще не получил разрешение на продажу от Европейского департамента лекарственных средств — оно ожидается в течение ближайших двух недель.
Больничная касса также планирует заказать лекарство для домашнего лечения — паксловид, который был разработан в США. Этот рецептурный препарат будет выписываться людям из группы риска.
Лекарства будут заказаны через совместный тендер стран Евросоюза и прибудут в Эстонию не раньше января.
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