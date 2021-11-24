24.11.2021, 19:51
ФОТО И ВИДЕО | Резервисты завершили установку временных заграждений на российской границе(5)
Сегодня резервисты, призванные на сборы ”Шип-2021” (Okas 2021), завершили пятидневную работу по установке временных проволочных заграждений на юго-восточном участке эстонско-российской границы.
По словам резервистов, установка заграждений ладилась, серьезных накладок не возникало.
В общей сложности Силы обороны совместно с Департаментом полиции и погранохраны (PPA) установили 36,7 км заграждений из колючей ленты на десяти участках границы, уточняет rus.err.
Заграждения устанавливались в местах наиболее вероятного незаконного пересечения границы, в которых в ближайшие два года не планируется вести активные работы по обустройству границы.
Когда обустройство границы дойдет до участков, на которых установили временные заграждения, будет принято решение, интегрировать ли их в новую инфраструктуру или демонтировать.