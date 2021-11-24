Пограничники задержали на российской границе двух нелегалов

События развернулись около 15.30 часов, когда пограничники обнаружили передвижение двух подозреваемых в селе Улитина в приграничной зоне. По прибытии на место были задержаны мужчина и женщина, которые, согласно собранной информации, незаконно пересекли границу России с Эстонией.

По предварительным данным подозреваемые являются гражданами Кубы. Подозреваемые задержаны для выяснения обстоятельств происшествия. В ходе дальнейшего расследования будет выяснено, при каких обстоятельствах, и каким маршрутом они могли попасть в Эстонию. Также предстоит выяснить, куда задержанные направлялись.

Пограничник кордона Саатсе Ренет Мердикес сообщил, что нелегальное пересечение границы было выявлено в ходе повседневной работы на отрезке, где дополнительное заграждение ещё не установлено. ”Несмотря на это, данный случай является подтверждением того, что пограничники работают на высшем уровне, и что все подозрительные передвижения в нашей приграничной зоне будут обнаружены, а незаконная деятельность будет предотвращена”, — отметил Мердикес.

В то же время он отметил, что в случае увеличения числа попыток нелегального пересечения границы, новая инфраструктура поможет выявлять и предотвращать подобные происшествия. ”Массовой иммиграции в Эстонию на данный момент нет. Если ситуация изменится, то техническое оборудование, которое будет установлено при строительстве новой инфраструктуры границы, подъездные пути и ограждение дадут пограничникам драгоценное время, чтобы добраться до нужного места и предотвратить незаконное пересечение границы группами людей”, — пояснил он.

В этом году на юго-восточной границе пограничники обнаружили 50 человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Большинство из них являлись гражданами Эстонии, которые проводили свободное время вблизи приграничной территории и ошибочно пересекли границу. Было выявлено шесть контрабандистов и семь иностранцев, которые незаконно пересекли границу с целью иммиграции.