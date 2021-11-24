Таллиннский ботанический сад отмечает 60-летие серией бесплатных мероприятий. На русском языке тоже

В ознаменование юбилейного года Таллиннский ботанический сад с весны стал Посольством Страны растений, предлагая представленным в Эстонии посольствам возможность познакомить посетителей ботанического сада с их странами, природой и культурой. Рождественский месяц посвящен Финляндии.

В день рождения Таллиннского ботанического сада – 1 декабря в 12:00 – посольство Финляндии приглашает всех желающих на лекцию специалиста по северному сиянию Пяэро Метсанда. После лекции состоится показ красивого фильма о природе «Большое приключение олененка Айло» на русском и эстонском языках. Фильм будет показан в конференц-зале Ботанического сада: на русском языке в 13:30 и на эстонском языке в 15:30.

В декабре в Пальмовом доме пройдет посвященная экономике замкнутого цикла выставка посольства Финляндии «Зеленый выбор» и фотовыставка Маркуса Кийли «Свет Лапландии».

В день рождения экскурсии по ботаническому саду проведут Тия Яанус, Криста Каур и Мария Струкова. Экскурсии на русском языке пройдут в 12:00 и 14:00, а на эстонском – в 13:00 и 14:00. Зарегистрироваться на экскурсии можно по адресу https://bit.ly/tba60.

В юбилейном году проводятся или только что завершились строительные работы, призванные изменить облик Таллиннского ботанического сада и обеспечить посетителям более приятные впечатления от посещений. В мае был открыт обновленный Пальмовый дом. Новый облик также приобрел альпинарий ботанического сада, который был засажен весной и летом. К концу года будет завершено и строительство нового хозяйственного здания за Телебашней.

Таллиннский ботанический сад был основан 1 декабря 1961 года как институт Академии наук Эстонской ССР. В 1995 году ботанический сад был муниципализирован и с тех пор находится в ведении города Таллинна. Таллиннский ботанический сад является членом Ассоциации ботанических садов балтийских стран (ABBG) и Международной организации охраны природы ботанических садов (BGCI).

Собранные за 60 лет коллекции и оформленные открытые и парниковые экспозиции Таллиннского ботанического сада наиболее уникальны и богаты видами в масштабах всей Эстонии (свыше 8000 таксонов и сортов). В зимний сезон гости могут открывать для себя красоту и разнообразие растений ежедневно с 11:00 до 16:00.