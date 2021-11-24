Внедорожник сбил в Таллинне на пешеходном переходе ребенка и скрылся

ДТП случилось в 14.42 у дома номер 453e по Пярнускому шоссе на регулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, автомобиль типа внедорожник темного цвета двигался на красный цвет и сбил 8-летнего мальчика. Пострадавшего доставили в больницу.