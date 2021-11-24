24.11.2021, 17:31
Внедорожник сбил в Таллинне на пешеходном переходе ребенка и скрылся
Foto: Andres Putting
Сегодня во второй половине дня в столичном районе Нымме на Пярнуском шоссе произошло ДТП: автомобиль сбил переходившего улицу по пешеходному переходу мальчика и скрылся с места происшествия. Полиция ищет свидетелей этого инцидента.
ДТП случилось в 14.42 у дома номер 453e по Пярнускому шоссе на регулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, автомобиль типа внедорожник темного цвета двигался на красный цвет и сбил 8-летнего мальчика. Пострадавшего доставили в больницу.
Полиция просит очевидцев этого происшествия позвонить по телефону 112 или связаться по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.