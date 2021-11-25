ВИДЕО | В заболеваемости COVID-19 наметился спад. Танель Кийк сообщил, когда ждать смягчения ковид-ограничений

"Общество сегодня открыто, у нас нас нет масштабных жестких мер, по существу все люди могут ходить в школу, на работу, по магазинам. В последнем случае надо, конечно, надевать маску, но этот вопрос не вызывает больших дискуссий в условиях глобальной пандемии", — сказал министр и добавил, что с сертификатом о вакцинации открыт доступ на все мероприятия, обеспечена возможность любой деятельности.

"То, можем ли мы скорректировать ограничения, касающиеся времени, когда могут бытьоткрыты заведения в сфере развлечений, мы обязательно обсудим".

В то же время Кийк предупредил, что сохранение тенденции спада заболеваемости находится в наших руках. Особенно в ситуации, когда в Европе в целом сложная эпидемическая ситуация.

"Многие европейские страны готовятся к пятой волне. Но то, будут ли цифры заболеваемости в Европейском союзе идти вверх еще неделю, две или месяц — честно говоря на самом деле не знает никто", — сказал министр и подчеркнул, что ситуация меняется быстро.

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