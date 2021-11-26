"Приложите независимость к разбитой коленке". Эстония отказала протаранившему ворота в Нарве россиянину в международной защите

Пыдер поясняет, что данное дело касается не того случая, когда Богданов на внедорожнике протаранил ворота на погранпункте в Нарве (то уголовное дело было урегулировано в порядке согласительного производства, и решение вступило в силу давно), а ходатайства Богданова о международной защите.

Бывший житель Петербурга — экс-директор хостинговой компании ”Нетфокс” Анатолий Богданов, который в марте 2020 года на погранпункте в Нарве снес ворота, а затем попросил убежища, после более чем года жизни в Эстонии уехал в Испанию.

Сам Богданов говорит, что главу под названием "Эстония" можно считать закрытой. "Еще раз убедился, что уехал из Эстонии в июле правильно. Не все Вайно сбежали в РФ из Эстонии, некоторые остались поддерживать видимость правового государства (имеется в виду Карл Вайно, первый секретарь ЦК Компартии Эстонии — прим. RusDelfi)", — говорит он.

"Далеко ли до Таллинна? — задается Богданов вопросом и сам на него отвечает: "Да эстонцам еще пилить и пилить, строить правовое государство, так как Эстония еще младенческое государство, каких-то 103 года…"

"Мы независимое государство?" — вновь задает он вопрос. "Оу, поздравляю. Приложите независимость к разбитой коленке. Обычным эстонцам респект! Некоторые предлагали даже помощь в побеге, но имён никто никогда не узнает, — предупреждает беглец. — Незабываемые 12 дней пути до Испании, почти 4050-4500 км, ночевки в полях и лесах Польши, Алемании (немецкая историческая область — прим. RusDelfi), Франции, обстоятельства, люди, все десять из десяти!"

Штраф за разбитые ворота он так и не оплатил.

"Требования были заморожены в момент принятия заявки на предоставление убежища. Ее приняли с четвертого раза. В тот момент, когда я сдавался полиции, сразу заявил о необходимости убежища. Можно ли в таком случае считать решение суда законным?" — опять задается вопросом Богданов.

В ночь на 1 марта 2020 года Анатолий Богданов на внедорожнике вторгся в Эстонию: на российской границе он снес шлагбаум, а на эстонской протаранил ворота. По словам Богданова, таким образом он планировал покончить жизнь самоубийством, поскольку жить в России больше не мог.