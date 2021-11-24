В Хельсинки в мусорном контейнере нашли завернутый в ковер труп эстонца

Окружной суд Хельсинки выдал сегодня ордер на арест мужчины и женщины, которых подозревают в убийстве, совершенном в выходные в столичном районе Тапанинвайнио.

Полиция подозревает, что 27-летний мужчина и 28-летняя женщина убили мужчину в возрасте около 40 лет в его доме на улице Иммолантие 19 или 20 ноября.

Труп обнаружил сосед убитого, когда пошел выбрасывать мусор. В контейнере было полно окровавленной одежды и других вещей.

В службу спасения сообщение об окровавленном ковре, найденном в мусорном контейнере, поступило в субботу утром. По словам очевидца, связавшегося с Yle, прибывшие на место происшествия полицейские подняли мусорный бак в полицейскую машину. Полицейские собирали информацию об инциденте также с помощью дрона.

Полиция расследует дело как умышленное убийство. Информация, полученная в ходе предварительного расследования, позволяет предположить, что акт насилия мог быть спланирован заранее.

Подозреваемые были задержаны полицией в Суомуссалми на севере Финляндии.

По словам соседей, убитый жил в доме как арендатор примерно два года. Жертва и 28-летняя женщина имели близкие отношения и жили как пара. Какие точно отношения связывали убитого и 27-летнего мужчину точно не известно, но речь идет о знакомых друг с другом людях.

По имеющимся данным жертва — выходец из Эстонии, в быту был очень спокойным и вежливым.

"На данном этапе предварительного расследования я не могу раскрыть более подробные детали преступления", — сообщил главный следователь Яри Коски из полиции Хельсинки.

Крайний срок предъявления обвинения в преднамеренном убийстве — 23 февраля 2022 года.

Криминальное прошлое подозреваемых

У 27-летнего подозреваемого есть обширная криминальное прошлое. Его более десятка раз в судебном порядке обвиняли в различных преступлениях, в основном связанных с наркотиками.

Есть у него в активе и насильственные преступления. Так, в 2012 году он избил своего знакомого и отобрал у него куртку вместе с iPod и телефоном.