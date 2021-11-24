В Хельсинки в мусорном контейнере нашли завернутый в ковер труп эстонца(4)
Окружной суд Хельсинки выдал сегодня ордер на арест мужчины и женщины, которых подозревают в убийстве, совершенном в выходные в столичном районе Тапанинвайнио.
Полиция подозревает, что 27-летний мужчина и 28-летняя женщина убили мужчину в возрасте около 40 лет в его доме на улице Иммолантие 19 или 20 ноября.
Труп обнаружил сосед убитого, когда пошел выбрасывать мусор. В контейнере было полно окровавленной одежды и других вещей.
В службу спасения сообщение об окровавленном ковре, найденном в мусорном контейнере, поступило в субботу утром. По словам очевидца, связавшегося с Yle, прибывшие на место происшествия полицейские подняли мусорный бак в полицейскую машину. Полицейские собирали информацию об инциденте также с помощью дрона.
Полиция расследует дело как умышленное убийство. Информация, полученная в ходе предварительного расследования, позволяет предположить, что акт насилия мог быть спланирован заранее.
Подозреваемые были задержаны полицией в Суомуссалми на севере Финляндии.
По словам соседей, убитый жил в доме как арендатор примерно два года. Жертва и 28-летняя женщина имели близкие отношения и жили как пара. Какие точно отношения связывали убитого и 27-летнего мужчину точно не известно, но речь идет о знакомых друг с другом людях.
По имеющимся данным жертва — выходец из Эстонии, в быту был очень спокойным и вежливым.
"На данном этапе предварительного расследования я не могу раскрыть более подробные детали преступления", — сообщил главный следователь Яри Коски из полиции Хельсинки.
Крайний срок предъявления обвинения в преднамеренном убийстве — 23 февраля 2022 года.
Криминальное прошлое подозреваемых
У 27-летнего подозреваемого есть обширная криминальное прошлое. Его более десятка раз в судебном порядке обвиняли в различных преступлениях, в основном связанных с наркотиками.
Есть у него в активе и насильственные преступления. Так, в 2012 году он избил своего знакомого и отобрал у него куртку вместе с iPod и телефоном.
В 2018 году мужчину обвиняли в попытке убийства. Он ударил перед рестораном другого мужчину, а когда тот позвонил в полицию, то достал пистолет и попытался дважды выстрелить в сторону своей жертвы и швейцара. Но оружие дало осечку.
28-летняя женщина была в августе осуждена в Хельсинки за семь случаев мошенничества. Она публиковала в интернет-сайте Tori.fi фальшивые объявления о продаже. Несколько известно, она "продавала" детские комбинезоны и косметику. В результате обмана получала по 35-40 евро.
И убитый эстонец тоже в начале года получил в связи с сайтом Tori.fi штраф, так как продал там ворованную вещь.
Убитый весной зарегистрировался в Финляндии как физическое лицо-предприниматель в сфере строительства. В молодости он был связан со спортом.
По данным газеты Ilta-Sanomat в прошлом году убитый стал жертвой избиения. Свидетелем этого стала 28-летняя женщина, которая затем дала показания в пользу эстонца в суде.