Актриса Юлия Ауг: финский режиссер лучше всех описал образ русского мужчины — он готов защитить, но боится ответственности
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Вчера состоялась премьера в Эстонии фильма "Купе номер 6", получившего Гран При на Каннском фестивале. Одну из ролей в нем сыграла Юлия Ауг, а в главных ролях играют Юра Борисов и финка Сейди Хаарла. По сюжету финка едет на поезде из Москвы в Мурманск, чтобы посмотреть петроглифы. В купе она встречает простого русского парня, с которым вынуждена разделить поездку. Примечательно, что про Россию конца 90-х рассказывает финский режиссер Юхо Куосманен.
Рецензия на фильм "Купе №6" ЗДЕСЬ.
"Это международный фильм. Крутое сотрудничество, которое получилось в полном объёме. Это фильм финского режиссера, который снял один из самых русских фильмов за последнее время, и эстонцы ему в этом помогли", — начала Юлия Ауг в студии Delfi.
По словам Ауг, у финского режиссера очень точно получилось показать русского мужчину. "Он очень искренний, готов вступиться, защитить, но который не готов взрослеть, не готов брать на себя ответственность. Ты смотришь этот фильмы и не понимаешь, каким образом он смог так точно передать это настроение. Я не знаю, как ему это удалось. Наверное, большое видится на расстоянии".
В фильме много матерных слов, но они идеально вписываются, они органичны. При этом режиссер Куосманен совсем не говорит по-русски. "На площадке мы общались на финском, английском, русском и немного на эстонском. Помощник режиссера был из Эстонии, еще художник по костюмам. Много эстонских продюсеров. Было очень круто работать в такой многонациональной команде.
Нужно отдать должное Любе Мульменко. Финские сценаристы написали сюжет, а русские диалоги прописаны Любой Мульменко. Она совершенно гениальный сценарист, а уже и режиссер. Она крутая, отлично пишет. У нее замечательное чутье языка.
У режиссера был финский вариант сценария и русский. Можно понять содержание сцены, не зная языка. Она же несет не только вербальное содержание, но и энергетическое, действенное. Если тебе действенное и энергетическое содержания кажутся точными, то скорее всего, ты прав. Язык — это только третий уровень. Первый — энергетика, второй — действие. Если вы выключите звук, то вы поймете, что происходит в фильме. Именно поэтому кино так воспринимается в Европе, людям и так понятно все".
Юлия Ауг в России снимается у самых лучших режиссеров в больших картинах. Например, "Общага", "Петровы в гриппе", "Доктор Лиза", "Проект Анна Николаевны", "Пассажиры". Как она выбирает роли? "Все зависит от сценария и режиссера. Например, у Кирилла Серебренникова я буду сниматься в любом материале, который он мне предложит. Еще люблю Максим Пежемского, мы долго пытались с ним поработать. Вот первый проект был "Анна Николаевна". В "Общаге" я очень хотела сняться. Сама личность Романа Васьянова притягивала. Еще до начала съемок мне показалось, что фильм откроет новые грани меня самой. Мне было страшно смотреть фильм впервые. Каждый проект индивидуален, очень много приходящих".
Юлия в школьные годы училась в Нарве, там до сих пор живет ее мама. "У меня сейчас там квартира. Это город моего детства. Мама зимой живет в России, летом в Эстонии, в Нарве или Нарва-Йыэсуу", — сказала она, добавив, что сама живет в 12 километрах от Москвы в частном доме в лесу.
Юлия приезжает в Эстонию несколько раз в месяц. "Сейчас вообще месяц буду жить в Эстонии. Буду ставить спектакль на эстонском языке в Таллинне в Vaba Lava. В декабре будет премьера в Таллинне, затем в январе в Нарве. Название — "Мама, а наша кошка точно еврей?" Это будет спектакль о холокосте в Эстонии, основанный на реальных историях и биографиях местных евреев. Подробнее — в подкасте.
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