Актриса Юлия Ауг: финский режиссер лучше всех описал образ русского мужчины — он готов защитить, но боится ответственности

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Вчера состоялась премьера в Эстонии фильма "Купе номер 6", получившего Гран При на Каннском фестивале. Одну из ролей в нем сыграла Юлия Ауг, а в главных ролях играют Юра Борисов и финка Сейди Хаарла. По сюжету финка едет на поезде из Москвы в Мурманск, чтобы посмотреть петроглифы. В купе она встречает простого русского парня, с которым вынуждена разделить поездку. Примечательно, что про Россию конца 90-х рассказывает финский режиссер Юхо Куосманен.

"Это международный фильм. Крутое сотрудничество, которое получилось в полном объёме. Это фильм финского режиссера, который снял один из самых русских фильмов за последнее время, и эстонцы ему в этом помогли", — начала Юлия Ауг в студии Delfi.

По словам Ауг, у финского режиссера очень точно получилось показать русского мужчину. "Он очень искренний, готов вступиться, защитить, но который не готов взрослеть, не готов брать на себя ответственность. Ты смотришь этот фильмы и не понимаешь, каким образом он смог так точно передать это настроение. Я не знаю, как ему это удалось. Наверное, большое видится на расстоянии".

В фильме много матерных слов, но они идеально вписываются, они органичны. При этом режиссер Куосманен совсем не говорит по-русски. "На площадке мы общались на финском, английском, русском и немного на эстонском. Помощник режиссера был из Эстонии, еще художник по костюмам. Много эстонских продюсеров. Было очень круто работать в такой многонациональной команде.

Нужно отдать должное Любе Мульменко. Финские сценаристы написали сюжет, а русские диалоги прописаны Любой Мульменко. Она совершенно гениальный сценарист, а уже и режиссер. Она крутая, отлично пишет. У нее замечательное чутье языка.