Русскоязычный фильм получил "Гран-при" в Каннах. Что увидел в нем критик RusDelfi(15)
(”Купе номер 6”, реж. Юхо Куосманен, Финляндия-Россия-Эстония-Германия, 107 мин.)
Странно, когда смотришь фильм режиссёра Юхи Куосманена ”Купе номер шесть”, вроде бы и радуешься, и испытываешь какие-то положительные эмоции, и даже местами умиляешься, а сядешь подумать, что же ты такое увидел — и остаётся много вопросов. Фильм, безусловно, понравится сторонникам русского жира как в геополитическом, так и в культурно-экспансионном смысле. Главным образом фильм о том, как иностранцам никогда не понять загадочную русскую душу, то есть ровно о том, на чём стояли и стоять будут все учения о русской особенности и о том, что русским вакцинироваться ненужно, они и так железо гнут и кобальт жрут. И очень странно, что снял этот фильм финский режиссёр, которому, по идее, должны быть гораздо ближе размышления о загадочной финской душе. И не менее странно, что фильму дали гран-при Каннского фестиваля этого года, что (как бы обманчиво ни звучало название) не является там самой главной наградой, а приравнивается, скорее, к серебряной медали, но всё же.
Если же отбросить все эти странности, которые, по большому счёту, могут быть вызваны и моим когнитивным перекосом в какую-нибудь из сторон, и посмотреть с общечеловеческой точки зрения, то ”Купе номер шесть” — конечно, лирический фильм о любви. Который должен очень нравиться девочкам, потому что собственно воплощение брутального обаяния сильного русского (извините, но в контексте фильма это решительно важно) мужика играет там Юра Борисов, кажется, уже заступивший на вахту, оставленную Александром Петровым — сниматься во всех русских фильмах вообще.
И ещё фильм должен понравиться, как бы это помягче выразиться, сторонникам традиционных ценностей. Главная героиня, финская студентка факультета археологии начинает фильм влюблённой в представительницу московской богемы, свою, видимо, профессорку, а заканчивает в объятиях уже упоминавшегося крепкого русского мужика Юры Борисова, знать не знающего ни про какую археологию либо богему, но приходящим на помощь в самый нужный момент, когда все обстоятельства, казалось, были против героини.
В столкновении грубой, но нежной России, и утончённого, но мелочного Запада побеждает понятно кто. Единственный другой представитель Запада в фильме — финский попутчик главных героев сначала играет им на гитаре тонкие песенки, а потом натуральным образом подрезает у соотечественницы камеру, в которой, по её словам, заключена ”вся её жизнь”.
Не слишком понятно, что он будет с этой камерой делать на просторах Карельской Республики, кому будет её продавать на площадях Кандалакши, но это другой вопрос.
Конечно, в фильме много пьют, как иначе и может быть в фильме, среди персонажей которого только русские да финны. На удивление, здесь спьяну с героями не происходит никаких глобальных либо локальных катастроф, они ничего не забывают, не отстают от поезда и не совершают никаких непоправимых поступков. Из интересного краеведческого материала в ”Купе номер шесть” стоит обратить внимание на неизвестные мне прежде факты того, что поезд из Москвы в Мурманск, оказывается, идёт трое не то четверо суток, и что в Мурманске ходят троллейбусы.
А так — было бы как-то логичнее, чтобы такое кино (неплохое в целом, но, по здравом размышлении, оставляющее очень странное послевкусие) снял бы кто-нибудь вроде Никиты Сергеевича Михалкова, и слоганом его было бы что-нибудь вроде ”она финка в России, и это многое объясняет”.
Русси-Суоми, бхай-бхай, что и говорить.
P.S. Эстонская премьера фильма "Купе №6" состоялась 23 ноября в рамках фестиваля PÖFF. В широкий прокат фильм выйдет 3 декабря.
Ниже предлагаем вам фотографии с премьерного показа фильма.