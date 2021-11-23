Русскоязычный фильм получил "Гран-при" в Каннах. Что увидел в нем критик RusDelfi

(”Купе номер 6”, реж. Юхо Куосманен, Финляндия-Россия-Эстония-Германия, 107 мин.)

Странно, когда смотришь фильм режиссёра Юхи Куосманена ”Купе номер шесть”, вроде бы и радуешься, и испытываешь какие-то положительные эмоции, и даже местами умиляешься, а сядешь подумать, что же ты такое увидел — и остаётся много вопросов. Фильм, безусловно, понравится сторонникам русского жира как в геополитическом, так и в культурно-экспансионном смысле. Главным образом фильм о том, как иностранцам никогда не понять загадочную русскую душу, то есть ровно о том, на чём стояли и стоять будут все учения о русской особенности и о том, что русским вакцинироваться ненужно, они и так железо гнут и кобальт жрут. И очень странно, что снял этот фильм финский режиссёр, которому, по идее, должны быть гораздо ближе размышления о загадочной финской душе. И не менее странно, что фильму дали гран-при Каннского фестиваля этого года, что (как бы обманчиво ни звучало название) не является там самой главной наградой, а приравнивается, скорее, к серебряной медали, но всё же.

Если же отбросить все эти странности, которые, по большому счёту, могут быть вызваны и моим когнитивным перекосом в какую-нибудь из сторон, и посмотреть с общечеловеческой точки зрения, то ”Купе номер шесть” — конечно, лирический фильм о любви. Который должен очень нравиться девочкам, потому что собственно воплощение брутального обаяния сильного русского (извините, но в контексте фильма это решительно важно) мужика играет там Юра Борисов, кажется, уже заступивший на вахту, оставленную Александром Петровым — сниматься во всех русских фильмах вообще.