ФОТО | Таллинн создаст в центре города уникальный центр вовлечения

В центре вовлечения будут проводиться дискуссионные мероприятия и выставки, в ходе которых специалисты по городскому планированию, архитекторы, стратеги и другие служащие городской системы будут знакомить общественность с проектами развития городского пространства. Согласно планам, в сентябре 2022 года центр вовлечения приступит к работе в качестве площадки для экспозиций, а в 2023 году он начнет выполнять функции демонстрационного центра.

”Создание центра вовлечения будет способствовать поддержке содержательной дискуссию между городом, специалистами, застройщиками и жителями. В конечном итоге это поможет сформировать лучшее для всех городское пространство, — сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. — Создание площадки для совместной деятельности с такой концепцией является уникальным для Эстонии. В соседних странах подобные центры открыты в Стокгольме и при университете Аалто в Эспоо”.

Центр вовлечения (англ. — participation HUB) — площадка для выставок и совместной деятельности, цель которой — способствовать участию горожан в процессах формирования городского пространства, и, таким образом, благоприятствовать зарождению содержательной дискуссии.

Передовые цифровые технологии, которыми будет оборудован центр, упростят работу над сложными процессами городского планирования. Это подготовит почву для конструктивных дискуссий и принятия решений относительно пространства.

Центр вовлечения будет расположен по соседству с Таллиннской городской управой — по адресу Каарли пст, 1, где уже сегодня работает Таллиннский стратегический центр. Все жители города смогут удобно добираться до центра вовлечения пешком, на велосипеде или общественном транспорте. Местонахождение центра будет располагать и к спонтанным посещениям.