Maxima уже в 12-й раз запускает рождественскую благотворительную кампанию ”Дерево ангелов”

”Как глава многодетной семьи я знаю, насколько важна для детей радость Рождества и какую роль в этом играют подарки, которые дети хотят получить от всего сердца. Поэтому я очень рад, что Maxima на протяжении столь долгого времени проводит благотворительную кампанию ”Дерево ангелов”, которая продолжится и в этом году”, — сказал генеральный директор MAXIMA Eesti Эдвинас Волкас.

За последние 12 лет Maxima при участии хороших людей помогла подарить радость Рождества детям тысяч семей по всей Эстонии. В ходе инициированной розничной сетью благотворительной кампании по сбору подарков ”Дерево ангелов” были исполнены тайные рождественские мечты около 20 000 детей. В этом году Maxima в сотрудничестве с социальными работниками и работниками сферы защиты детей из разных самоуправлений, Таллиннским центром социальной работы и Союзом многодетных семей Эстонии также собрала рождественские пожелания около 2000 детей, семьи которых в предстоящее Рождество не имеют возможности сделать ребенку желанный подарок.

Именно в таких ситуациях кампании, направленные на заботу о ближних, выступают в роли ценного помощника, позволяя каждому внести свой вклад и в праздники тех детей, которые иначе не получили бы рождественских подарков. Деревья ангелов с рождественскими желаниями детей находятся в 45 магазинах Maxima по всей Эстонии. Одно Дерево ангелов также находится в главном офисе Maxima, где сотрудники офиса тоже могут подарить детям радость на Рождество.