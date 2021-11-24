Maxima уже в 12-й раз запускает рождественскую благотворительную кампанию ”Дерево ангелов”(1)
”Как глава многодетной семьи я знаю, насколько важна для детей радость Рождества и какую роль в этом играют подарки, которые дети хотят получить от всего сердца. Поэтому я очень рад, что Maxima на протяжении столь долгого времени проводит благотворительную кампанию ”Дерево ангелов”, которая продолжится и в этом году”, — сказал генеральный директор MAXIMA Eesti Эдвинас Волкас.
За последние 12 лет Maxima при участии хороших людей помогла подарить радость Рождества детям тысяч семей по всей Эстонии. В ходе инициированной розничной сетью благотворительной кампании по сбору подарков ”Дерево ангелов” были исполнены тайные рождественские мечты около 20 000 детей. В этом году Maxima в сотрудничестве с социальными работниками и работниками сферы защиты детей из разных самоуправлений, Таллиннским центром социальной работы и Союзом многодетных семей Эстонии также собрала рождественские пожелания около 2000 детей, семьи которых в предстоящее Рождество не имеют возможности сделать ребенку желанный подарок.
Именно в таких ситуациях кампании, направленные на заботу о ближних, выступают в роли ценного помощника, позволяя каждому внести свой вклад и в праздники тех детей, которые иначе не получили бы рождественских подарков. Деревья ангелов с рождественскими желаниями детей находятся в 45 магазинах Maxima по всей Эстонии. Одно Дерево ангелов также находится в главном офисе Maxima, где сотрудники офиса тоже могут подарить детям радость на Рождество.
Maxima долгое время сотрудничает с Союзом многодетных семей Эстонии, который представляет семьи с тремя и более детьми по всей Эстонии. Благодаря этому сотрудничеству, в числе получателей подарков наряду с детьми, желания которых были собраны при помощи местных самоуправлений, будут и 500 желаний детей из многодетных семей. ”Детские мечты часто бывают весьма практичными. Например, они хотят получить новую зубную щетку, носки, поваренную книгу или наушники для выполнения домашнего задания”, — описал президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап желания детей в этом году.
Третий год подряд в благотворительной кампании Maxima участвует и Таллиннский центр социальной работы, при помощи которого рождественские подарки с помощью кампании ”Дерево ангелов” в этом году получат 72 ребенка. По словам директора центра Керсти Пылдемаа, подарки ”Дерева ангелов” всегда приносили детям много радости. ”Вот уже несколько лет дети наших клиентов получают желанные приятные рождественские подарки. Таллиннский центр социальной работы очень благодарен за этот проект сотрудничества”, — сказала она.
Каждый житель Эстонии может стать для кого-то ангелом, сделав долгожданный подарок ребенку, чье желание висит на Дереве ангелов, в период с 23 ноября по 8 декабря. Для участия в кампании по сбору подарков необходимо выбрать на находящемся в магазине Maxima Дереве ангелов имя ребенка, чью рождественскую мечту вы хотите осуществить, и приобрести для этого ребёнка подарок. Подарок можно отдать неупакованным либо работнику информационного прилавка магазина, либо работнику кассы, после чего Maxima уже доставит его ребенку. Точное местонахождение Деревьев ангелов можно найти на сайте.
Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В MAXIMA Eesti работает более 3700 человек. Каждый день местные магазины Maxima обслуживают в среднем 140 000 человек. Всего в Эстонии у предприятия имеется 58 магазинов шаговой доступности X, 22 супермаркета XX и три гипермаркета XXX. Розничной сети здесь также принадлежат двенадцать кулинарных цехов и логистический центр. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.