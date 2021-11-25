ОПРОС | Сколько жители Эстонии потратят этой зимой на подарки?

Подавляющее большинство населения Эстонии, то есть 83%, воспользуется для покупки подарков имеющимися средствами, 6% планируют взять кредит или воспользоваться другими гибкими платежными решениями и 11% еще не знают, смогут ли они позволить покупку подарков и на какую именно сумму.

”Декабрь для многих становится самым затратным месяцем года, ведь к обычным расходам добавляются траты на ежедневные подарки ”от гномиков” детям, новую зимнюю одежду, празднование рождества и нового года. Чтобы дети и другие близкие в праздники не остались с пустыми руками, нужно заранее задуматься о том, сколько денег вы готовы выделить на покупку подарков”, — сказала Марис Киви, руководитель по развитию бизнеса Hansapost.

Столкнувшись с необходимостью найти дополнительные средства на рождественские подарки, жители Эстонии готовы воспользоваться рассрочкой (74%) и предлагаемыми интернет-магазинами решениями (31%), ходатайствовать о получении банковского кредита (8%) или взять быстрый либо потребительский кредит (4%).

”Прежде чем брать кредит или пользоваться платежным решением, которое предлагает интернет-магазин, обязательно подумайте, по карману ли вам такие подарки. Запишите за листке бумаги все свои расходы и доходы, и только затем примите обдуманное и взвешенное решение” — посоветовала Киви.

К нынешним праздникам подарки уже готовы у 10% жителей Эстонии, треть населения планирует заняться покупкой подарков в течение ноября и около половины — в первой половине декабря. Больше всего жители Эстонии хотели бы получить в подарок бытовую или кухонную технику и электронику, а наименее популярный подарок — деньги.

В онлайн-опросе Hansapost на тему рождественских подарков, который проходил в течение двух недель в ноябре, приняли участие 2008 человек со всей Эстонии.