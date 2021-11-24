Проект закона о госбюджете на следующий год направлен на третье чтение

Фракции Рийгикогу представили 44 поправки. Они остались без поддержки, так как источники покрытия не были подходящими. Финансовая комиссия со своей стороны составила одно предложение о внесении поправок, при помощи которых бюджет будет скорректирован внутри отдельных сфер управления. В него входят и частично поддержанные предложения фракций.

Председатель финансовой комиссии Андрей Коробейник сказал, что на следующем заседании комиссия рассмотрит предложения касательно региональных инвестиций и примет свое решение.

”Поступившие в комиссию предложения призваны выделить средства региональных инвестиций на проекты третьего сектора, самоуправлений и гражданского общества, а также Раковому союзу, местным сообществам, детским садам, школам, на проекты в сфере культуры, спортивным обществам, общинам и прочим добровольческим организациям”, — пояснил Коробейник. Он добавил, что на это предлагается в общей сложности выделить 2,78 миллиона евро.

В ходе производства по государственному бюджету было принято решение, что до трех миллионов евро смогут распределить члены Рийгикогу, каждый член Рийгикогу сможет сделать предложение на сумму до 30 000 евро. Было принято решение, что каждое предложение должно быть на сумму не менее 5000 евро. Предварительное условие для выделения средств недоходным объединениям и целевым учреждениям заключается в том, что эти организации должны работать по меньшей мере второй год и годовой хозяйственный отчет за прошлый год должен быть представлен.

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, региональные инвестиции необходимы, чтобы обеспечить жизнеспособность многих проектов и за пределами крупных центров. По его словам, положительным можно считать тот факт, что комиссия поддержала предложения, направленные на развитие конкурентоспособности сектора мореходства. ”Снижение платы за водные пути на 50% и поддержка международного пассажирского судоходства — это предложения о поправках высокой важности”, — подчеркнул Кокк.