Законопроект о прямых президентских выборах направлен на первое чтение в Рийгикогу

По словам члена конституционной комиссии Оудекки Лооне, во время обсуждения законопроекта в комиссии одним из основных вопросов было то, насколько система прямых выборов повлияет на институт президенства в стране. ”У отдельных парламентариев были опасения, что роль президента станет более значимой, чем это предусмотрено нынешним законодательством. Однако пример Финляндии доказывает нам, что не стоит бояться такого сценария, тем более что наш законопроект не предполагает расширения полномочий президента”, — пояснила Лооне.

Лооне добавила, что сейчас как раз подходящее время заняться темой прямых выборов президента — до следующих парламентских выборов осталось немногим более года и этого вполне достаточно для содержательных и конструктивных дебатов. ”Идею прямых президентских выборов, как показывают результаты различных исследований общественного мнения, поддерживает большая часть населения. Роль президента — следить за тем, чтобы парламент в своей работе строго придерживался рамок конституции. А такие обязанности по логике предполагают наделение главы государства мандатом народного доверия. На сегодняшний день президент получает этот мандат от института, за которым он должен осуществлять надзор. Это своего рода конфликт интересов”, — сказала Лооне.

Согласно законопроекту, выдвигать кандидата в президенты могут не менее десяти тысяч граждан Эстонской Республики, имеющих право голоса. Представление кандидатов на регистрацию будет начинаться за 60 дней до выборов, заканчиваться — за 40 дней до выборов. Избранным будет считаться кандидат, получивший поддержку более половины голосовавших. Если ни один из кандидатов не получит необходимого количеств голосов, то между набравшими наибольшее число голосов двумя кандидатами будет проводиться второй тур выборов. Во втором туре признают победившим набравшего большее число голосов кандидата.