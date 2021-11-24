Хроника ДТП: в Таллинне сбили трех пешеходов

В 13:24 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Вирве, 8, где 36-летний мужчина на автомобиле Škoda Fabia наехал на находившегося на регулируемом светофором пешеходном переходе пешехода, 59-летнюю женщину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

В 16:55 в Таллинне у дома по адресу Ыйсмяэ теэ, 155A/1 56-летний мужчина на автомобиле Honda CR-V наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 14-летнюю девушку. Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 20:05 в Таллинне у дома по адресу П. Сюда, 1 21-летний мужчина на автомобиле Škoda Octavia повернул на парковку и наехал на находившуюся там 36-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За минувшие сутки задержали одного водителя моторного транспортного средства с признаками употребления наркотиков и трех — алкоголя. Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.