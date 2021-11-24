Помогли ли цифровые технологии в Эстонии смягчить последствия пандемии COVID-19?

Эстония уже давно стала в Европе образцом цифрового государства, где многие вопросы можно решить онлайн. Страна ввела в использование электронные цифровые подписи еще в 2000 году, а в 2005-м предоставила гражданам возможность интернет-голосования на местных выборах.

Казалось бы, высокий уровень цифровизации, позволяющий до минимума свести контакты с государственными учреждениями, должен был помочь Эстонии с наименьшими потерями пройти нынешнюю пандемию COVID-19. Однако в действительности страна достаточно сильно пострадала от коронавируса. Весной этого года Эстония какое-то время даже занимала первое место в мире по числу заболевших на сто тысяч человек. Правительству до сих пор периодически приходится вводить ограничения разной степени жесткости — от обязательного ношения масок до локдауна.

Тем не менее, можно лишь гадать, каким бы был итог первых волн пандемии без цифровизации. Ведь судя по статистическим данным, она существенно облегчила жизнь в стране в условиях пандемии.

Получение услуг удаленно

Одно из достижений Эстонии в сфере информационных технологий — создание так называемого "электронного государства". Еще в двухтысячных в стране стало возможным подавать налоговые декларации в электронном виде и получать другие государственные услуги через интернет. В 2014 году была запущена программа электронного резидентства, предлагающая гражданам иностранных государств доступ к электронным услугам Эстонии. Такое резидентство дает право негражданам вести в стране бизнес, открывать банковские счета и платить налоги, находясь при этом на территории своего государства.

Сейчас, по данным портала Visit Estonia, для жителей Эстонии доступно более 600 электронных услуг, а для представителей бизнеса — 2400. Не отходя от экрана ноутбука можно как создать свою компанию в течение всего 18 минут, так и дистанционно получить цифровой рецепт от врача.