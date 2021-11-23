Министерство выбрало нового поставщика экспресс-тестов для школ

Министерство объявило о начале тендера 8 ноября. Ввиду исключительно срочной необходимости закупки тестов, министерство использовало процедуру переговоров без предварительной публикации уведомления о заключении договора на основании § 49(1)(3) Закона о государственных закупках.

В рамках данной процедуры заказчик вправе предложить начать переговоры с одним или несколькими поставщиками, чье экономическое и финансовое положение, а также техническая и профессиональная компетентность считаются достаточными для надлежащего исполнения договора.

На этом основании министерство предложило открыть переговоры с фирмами, внесенными в реестр Департамента здоровья как поставщики экспресс-тестов. Кроме того, к участию в переговорах были приглашены три компании, выразившие желание участвовать в тендере и имеющие большой опыт работы в качестве поставщиков медицинских изделий на эстонском рынке. Всего на переговоры были приглашены 17 компаний, из которых 12 прислали ответ. Затем комитет по закупкам приступил к переговорам с участниками тендера.

В ходе переговоров решающими стали условия, согласованные с Департаментом здоровья. Закупаемые тесты должен быть способны определять наличие антигена SARS-CoV-2 в организме и обладать высокой чувствительностью. Тест должен быть предусмотрен для самоятоятельного использования, удобным для ребенка, безболезненным и максимально простым и быстрым, при этом должна быть возможность взять пробу из полости носа на глубине до 2,5 см.