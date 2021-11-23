Министерство выбрало нового поставщика экспресс-тестов для школ
Министерство объявило о начале тендера 8 ноября. Ввиду исключительно срочной необходимости закупки тестов, министерство использовало процедуру переговоров без предварительной публикации уведомления о заключении договора на основании § 49(1)(3) Закона о государственных закупках.
В рамках данной процедуры заказчик вправе предложить начать переговоры с одним или несколькими поставщиками, чье экономическое и финансовое положение, а также техническая и профессиональная компетентность считаются достаточными для надлежащего исполнения договора.
На этом основании министерство предложило открыть переговоры с фирмами, внесенными в реестр Департамента здоровья как поставщики экспресс-тестов. Кроме того, к участию в переговорах были приглашены три компании, выразившие желание участвовать в тендере и имеющие большой опыт работы в качестве поставщиков медицинских изделий на эстонском рынке. Всего на переговоры были приглашены 17 компаний, из которых 12 прислали ответ. Затем комитет по закупкам приступил к переговорам с участниками тендера.
В ходе переговоров решающими стали условия, согласованные с Департаментом здоровья. Закупаемые тесты должен быть способны определять наличие антигена SARS-CoV-2 в организме и обладать высокой чувствительностью. Тест должен быть предусмотрен для самоятоятельного использования, удобным для ребенка, безболезненным и максимально простым и быстрым, при этом должна быть возможность взять пробу из полости носа на глубине до 2,5 см.
Для проведения экспресс-теста не должно требоваться дополнительного оборудования, а результат теста должен быть известен менее, чем через полчаса. В одной упаковке должно быть пять наборов для тестирования, чтобы избежать риска того, что экспресс-тесты будут переупакованы и переданы школьникам домой без надлежащих инструкций, что повышает риск неправильного проведения теста. Информация на упаковке и инструкция по применению должны быть переведены на эстонский язык, и инструкция по применению на эстонском языке должна быть вложена в каждую упаковку. Также требуется наличие маркировки CE. Экспресс-тесты должны использоваться как комплексное решение в школьной системе Эстонии.
Всего было определено шесть соответствующих требованиям поставщиков, с которыми министерство начало переговоры и чьи экспресс-тесты также были проверены Департаментом здоровья. Компания Medesto Logistics OÜ предложила самое выгодное решение и получила рамочный контракт на поставку экспресс-тестов.
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