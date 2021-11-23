ФОТО И ВИДЕО | За российской границей приглядывают беспилотники эстонских резервистов

”Было здорово встретиться со старыми друзьями и вспомнить, чему нас учили, — отметил один из членов операторов БПЛА роты разведки. — Нас познакомили с новой техникой техникой, после чего мы приступили к далнейшим занятиям”.

Резервисты роты разведки окончили срочную службу пару лет назад. В ходе текущих учений операторы беспилотников получают летную практику, опыт взаимодействия с Департаментом полиции и погранохраны, а также проводят послеполетное обслуживание дронов.

Рота разведки — отдельная рота бригадного подчинения, которая обеспечивает командира бригады сведениями о нахождении, силе и действиях противника. Кроме того, разведчики обеспечивают операции маневренных частей и выполняют самостоятельные задачи.

17 ноября правительство Эстонской Республики решило призвать на мобилизационные учения ”Шип-2021” (Okas 2021) 1684 резервиста. По предложению командующего Силами обороны был поднят личный состав 17-го и 27-го инженерных батальонов, а также резервисты 191-й и 291-й рот разведки.

Дополнительные учебные сборы резервистов ”Шип-2021” (Okas 2021) проводятся с целью проверки боеготовности. Вдобавок в ходе учений отрабатывается взаимодействие с Департаментом полиции и погранохраны, в частности резервисты помогают в укреплении восточной границы Эстонии.

Сборы были запланированы заранее и их проведение не связано с изменением ситуации вокруг безопасности Эстонии, непосредственной угрозы для страны нет.