Парламенты стран Балтии и Польши резко осудили действия властей Беларуси и потребовали введения пакета новых санкций

Ниже приводится текст совместного заявления Сейма Республики Польша, Рийгикогу Эстонской Республики, Сейма Литовской Республики и Сейма Латвийской Республики

”Мы, спикеры Сейма Республики Польша, Рийгикогу Эстонской Республики, Сейма Литовской Республики и Сейма Латвийской Республики

подтверждаем, что агрессивная деятельность незаконного режима Лукашенко достигла беспрецедентного уровня. Они провоцируют кризис на внешних границах Европейского союза, подвергают опасности весь регион и намеренно создают угрозу для жизней людей, оказавшихся в уязвимом положении. Это — нарушение международного права и взятых на себя политических обязательств, а также несоблюдение основных прав человека;

решительно осуждаем искусственно созданную властями Беларуси незаконную миграцию при продолжающейся поддержке государства, используемую в качестве инструмента гибридных операций в политических целях, направленных против Польши, Литвы, Латвии и Европейского союза;

призываем международную общественность, в первую очередь, страны происхождения жертв и транзитные страны оказать решительное противостояние, предприняв необходимые шаги для того, чтобы остановить власти Беларуси в принуждении мигрантов к незаконному пересечению границы Европейского союза, и призвать к ответственности режим Беларуси за вышеназванные нарушения;

осуждаем деятельность незаконного режима Лукашенко, которая ограничивает доступ предлагаемой соседними государствами гуманитарной помощи мигрантам, собранным и удерживаемым в приграничных зонах режимом Лукашенко;