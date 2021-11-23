В Эстонии намерены упразднить Экологический регистр

Председатель комиссии по окружающей среде Йоко Алендер пояснила, что законопроект признает недействительным Закон об экологическом регистре. ”Новый порядок соответствует реальным принципам сбора данных об окружающей среде. Инфосистемы, считающиеся подсистемами экологического регистра, станут независимыми базами данных”, — отметила Алендер.

Она добавила, что преобладающая часть данных и регистров, содержавшихся в экологическом регистре, в настоящий момент и в будущем будет собрана в инфосистеме природы Эстонии EELIS. В то же время, для нескольких регистров будут созданы отдельные базы данных или независимые инфосистемы.

По словам заместителя председателя комиссии по окружающей среде Андреса Метсоя, необходимо упростить пользование системой, связанной с данными об окружающей среде. ”Законопроект устанавливает обязанность создать единый портал, т.е. интернет-среду, где желающие могут получить доступ ко всем базам данных об окружающей среде. Главное здесь — насколько это возможно с точки зрения технологий и экономической выгоды”, — сказал Метсоя.

Он пояснил, что в связи с этими поправками необходимо изменить еще несколько законов. Это: Закон об общей части Экологического кодекса, Закон об охране атмосферного воздуха, Закон об отходах, Закон о промышленных отходах и Закон о воде. Необходимо изменить положения о соответствующем ходатайстве и производстве по заявлениям о регистрации и положения о выдаче регистрационного удостоверения в инфосистеме решений, касающихся окружающей среды (KOTKAS).

Поправки в Закон о лесе установят ограничения на доступ к данным о частных лесах, внесенным в лесной регистр, если такие данные позволяют оценить имущество и экономическое положение владельца леса, являющегося физическим лицом. Такие данные наряду с данными, позволяющими установить личность, считаются личными данными физического лица. Также Закон о лесе будет дополнен регулированием по организации инвентаризации государственных лесов с применением метода статистической выборки (СИЛ).

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об общей части Экологического кодекса и в другие законы (признание недействительным Закона об общей части Экологического кодекса) внесет изменения в Закон об общей части Экологического кодекса и еще в 11 законов.