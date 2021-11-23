Банк Luminor приобрел часть портфеля корпоративных клиентов Danske

Это второе приобретение Luminor кредитного портфеля, первое было подписано в Латвии в апреле этого года. Сделки отражают стратегическое расширение Luminor на рынке корпоративного кредитования в странах Балтии и его стремление стать надёжным банковским партнёром для местных компаний.

На данном этапе стратегии Luminor основное внимание уделяется клиентам и росту бизнеса. Приоритетными задачами банка являются повышение удовлетворённости клиентов и увеличение объёмов кредитования, особенно в сегменте жилищных кредитов и в сегменте малых и средних предприятий, а также повышение уровня цифровизации и автоматизации.

"Приобретение высококачественного портфеля корпоративных кредитов является важным шагом на пути нашего роста и укрепляет нашу приверженность поддержке местного бизнеса", — прокомментировал сделку руководитель отдела корпоративных банковских услуг Luminor в Литве Йонас Урбонас. "Для нас это вторая сделка по приобретению стратегического портфеля в этом году, которая поддерживает расширение наших услуг в соответствии с целями Luminor".

Luminor и Danske Bank напрямую свяжутся со всеми клиентами, чьи контракты будут переданы Luminor. Как Danske объявил ранее, банк прекратит свою деятельность в странах Балтии (за исключением сервисного центра Danske в Литве).

Luminor — ведущий независимый банк в Балтии и третий по величине поставщик финансовых услуг в регионе.