Таллинн приглашает на утренние занятия физкультурой вместе с известными спортсменами

Мэр Таллинна Михаил Кылварт, который стал инициатором ”Спортивного утра” семь лет назад, призывает всех горожан к активному участию в акции.

”С помощью акции мы хотим напомнить горожанам о том, что умеренная физическая активность важна круглый год. В темное и холодное время года также можно найти множество возможностей для физической активности. Эпидемиологическая ситуация по-прежнему накладывает ограничения на привычные совместные занятия в спортивных центрах, однако она абсолютно не мешает двигаться с пользой для здоровья, — сказал Михаил Кылварт. — Призываю всех присоединиться к спортивному утру, и получить заряд бодрости на весь день”.

В фокусе акции этого года — пролегающие по Таллинну тропы здоровья, на которых будут проводиться бодрящие прогулки под руководством именитых спортсменов. Прогулки состоятся утром с 9 до 10 часов в Пиритаском спортивном центре (тренер — олимпийский чемпион Эрки Ноол), в Ныммеском спортивном центре (олимпийская чемпионка Ирина Эмбрих), в парке Тондираба (олимпийская чемпионка Кристина Шмигун-Вяхи) и на тропе здоровья Мериметса (бронзовый призер олимпиады Александр Таммерт). На месте будут предлагаться теплые напитки и пирожки. Все участники получат в подарок месячный абонемент в один из столичных спортивных центров.

Учебные заведения могут присоединиться к вызову ”Будь сильным и умным — приседай!”. Приседания задействуют большое количество мышц и полезны для всего тела. Регулярные приседания особенно полезны в ситуации, когда приходится большую часть дня сидеть за столом — упражнения нужно выполнять не реже одного раза в час. Челлендж приседаний позволит школам и детским садам помериться силами: каждый участник должен будет выполнить максимальное количество приседаний за минуту. Приседания будут подсчитаны, а показавший наилучшие результаты школьный класс или группа детского сада получит не только хорошее самочувствие, но и приятный приз. Вторая цель акции — сделать совместными усилиями как минимум полмиллиона приседаний.