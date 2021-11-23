Эстонские продавцы люксовых автомобилей в восторге: Ferrari за 300 000 уходят влёт

"Хорошо шло!" — восклицает член правления компании Auto 100 Юсси Пярнпуу. "Porsche продано 154, Bentley — 16, Lamborghini — 24", — удовлетворенно подводит он итоги первых 10 месяцев 2021 года и констатирует, что кризис с чипами, с которыми столкнулись в этом году автопроизводители, оставил свой оппечаток. "Сейчас все автомобили, которые мы получаем, сразу же продаем", — сказал он.

Когда в открытом прошлым летом салоне Luxury Collection Automobiles за пару недель превзошли все прогнозы, то ходили спекуляции, что в Эстонию купить Ferrari по разумным ценам приезжают богатые жители Северных стран. Но на самом деле хорошие цифры продаж — дело рук чисто эстонцев, и интерес к люксовым машинам не ослабевает.

"Всё идет лучше и лучше", — говорит директор салона LCA Торстен Кихлман. "Продажа новых автомобилей вместе с заказанными превысила 20 штук. К тому же продали около десятка использованных Ferrari", — добавляет он. В целом реальный результат продаж превысил в 2021 году прогнозы наполовину.

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