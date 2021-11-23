Успех! Оборот эстонских стартапов приближается к миллиарду евро

Всего за девять месяцев этого года эстонские стартапы превысили общий оборот прошлого года. По данным Startup Estonia, в прошлом году оборот эстонских стартапов составил 782 миллиона евро. Данные об обороте предприятий — это данные, ежеквартально публикуемые Налогово-таможенным департаментом на основании предоставляемых налогообязанными лицами деклараций по налогу с оборота, поэтому эти данные все же не сравнимы с данными годового отчета налогообязанного лица.

Руководитель Startup Estonia Эве Пеэтерсон прокомментировала, что одной из основных целей стартапа является максимально быстрый рост, но по сравнению с другими странами рост местного стартап-сектора впечатляет. ”Быстрый рост поддерживается как опытом наших стартапов и хорошо функционирующей экосистемой, так и тем фактом, что на эстонском рынке очень сложно вырасти до очень большого размера, поэтому наши стартапы уже на ранней стадии увеличивают свой вклад, расширяясь на международные рынки. Даже самые большие скептики сегодня не могут больше отрицать тот факт, что эстонский технологический сектор превращается в отрасль экономики с наибольшим потенциалом в Эстонии”, — сказала Пеэтерсон.

Самых высоких оборотов за первые три квартала этого года достигли Bolt с 474 миллионами евро, Adcash с 24,3 миллионами евро, Paxful с 19,4 миллионами евро, Crezu с 16,3 миллионами евро и 3Commas Technologies с 16 миллионами евро.

Пеэтерсон добавила, что, хотя представленные налогообязанными лицами данные деклараций по налогу с оборота отличаются от данных годового отчета, они по-прежнему дают сейчас наилучший возможный обзор текущей ситуации и роста сектора. ”Цифры могут немного отличаться, но тенденция к быстрому росту остается фактом. В настоящее время мы в сотрудничестве с Департаментом статистики разрабатываем уточненную методику и, надеюсь, уже в следующем году мы сможем повысить точность данных”, — добавила она.