Огромный иск: потребители требуют от Tallinna Vesi возмещение ущерба на 11 млн евро

Требование о возмещении ущерба связано со счетами за воду и канализацию, которые были незаконно высокими. Переплата длилась долгие годы, при этом потребителям не оставалось ничего другого, как оплачивать все более высокие счета, так как у Tallinna Vesi монополия на рынке.

Иск на 11,3 млн евро предъявило неизвестное общественности паевое товарищество, но на самом деле за ним стоят 31 квартирное товарищество и 78 предприятий, которые передали свои требования о компенсации ущерба истцу. Настолько крупного общего иска раньше в Эстонии не было.

Среди этих предприятий есть несколько известных отелей, в том числе и предоставляющие спа-услуги, фирмы недвижимости, сеть заправок и автомойками и т.д. Самый крупный счет — 924 000 евро, к которому прибавляется пени в 454 000 евро, то есть всего 1 378 000 евро — у одного предприятия, управляющего недвижимостью.

Истец требует у Tallinna Vesi возврат переплаченной суммы за период 2011-2019, когда действовали незаконно высокие расценки. Подобный иск — не первый. В прошлом году был подан иск против Tallinna Vesi на полтора млн евро.

Как ранее писал Delfi, при приватизации Tallinna Vesi контрольный пакет акций приобрела британская фирма United Utilities. Департамент конкуренции не был согласен с тем, чтобы утвердить установленные фирмой чрезмерно высокие тарифы. Фирма хотела также установить ежегодный рост цен, что также не разрешено, так как цена должна основываться на расходе.

Британцы не пожелали отступать, а наняли адвокатов, после чего развязалась юридическая война. Однако в Государственном суде Tallinna Vesi проиграла — этой зимой разочарованные британцы продали свою долю городу Таллинну и фирме Utilitas. Цены также стали такими, которые разрешает Департамент конкуренции — в декабре 2019 тарифы в Таллинне и Сауэ для домохозяйств понизились на 27%, а для бизнес-клиентов — на 15%.

Тем не менее Tallinna Vesi не планировала добровольно компенсировать переплаченную потребителями сумму, хотя и выделила в соответствующий фонд 9,6 млн евро.

К сожалению, переплаченные деньги, скорее всего, получат лишь те, кто сможет нанять хорошего адвоката и выиграть дело в суде.