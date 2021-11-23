Спортивные и культурные мероприятия Ида-Вирумаа получат поддержку

По результатам конкурса, поддержку получат крупные проекты, в которых примет участие не менее 1000 человек.

”Радует то, что Ида-Вирумаа становится все привлекательней для организаторов мероприятий, и большая часть из суммы поддержки в этот раз будет направлена именно на проведение новых начинаний”, — сказала руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Кристина Пиргоп. ”Более активная культурная и спортивная жизнь способствует развитию местного туризма и укреплению экономики”, — добавила она.

Из числа новых проектов поддержку получит, например, ярмарка дегустации ”Вкусы Нарвы 2022”, которую проведет Департамент развития и экономики Нарвы. MTÜ Wildstream откроет в Северном дворе Нарвского замка рождественскую деревню. Нарвский клуб лыжного спорта Firn проведет несколько спортивных мероприятий. UpJump OÜ организует международный детский фестиваль оперы и балета ”Нарва”. Поддержку также получит проведенный в Нарве MTÜ Rajamuusika фестиваль IDeeJazz 2021. MTÜ Sofiit-Klubi создаст спектакль ”Неподалеку от Нарвы” (”Narva lähedal”). Нарвский творческий инкубатор организует в Ида-Вирумаа неделю дизайна.

Поддержку получит и ставшее уже популярным как среди жителей региона, так и среди туристов мероприятие SeiklusFest.

MTÜ Rakvere Maraton проведет в Ида-Вирумаа дни эстонской банной культуры, а MTÜ ContempArt организует в Нарве вечера оркестровой музыки ”Звуки на границе” (”Helid piiri peal”).

Продвижение предпринимательства и туризма, а также инициирование и проведение спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вируском уезде является частью программы развития Ида-Вирумаа, реализуемой в рамках государственной программы региональной политики. Программу проводит Фонд интеграции в сотрудничестве с Министерством финансов.