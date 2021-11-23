По тендеру на поставку новых трамваев для Таллинна поступило три предложения

Председатель правления TLT Денис Бородич заявил, что в конкурсе приняло участие три производителя CAF, PESA и ŠKODA. ”Фирма, которая выиграет тендер, должна быть готова доставить в Таллинн 23 новых трамвая. Лучшее предложение мы определим в ближайший месяц после того, как все предложения будут проанализированы и проверены на соответствие с условиями конкурса”, — отметил Бородич.

Бородич отметил также, что несмотря на то, что COVID-19 оказал серьезное влияния на длительность тендера, из-за чего производителям было сложно получить предложения от подрядчиков, все же двухэтапный конкурс был успешно проведен. ”Мы надеемся, что в начале 2022 годы мы заключим сделку, но до этого нам еще предстоят переговоры.”, — заявил Бородич.

На сегодняшний день в парке TLT насчитывается 64 трамвая, которые уже используют только ”зеленое” электричество. Цель проведенного тендера состояла в том, чтобы повысить качество предоставляемых услуг, увеличить число подвижного состава и расширить спектр трамвайных услуг. ”И, хотя новые трамвайные маршруты можно открыть и с имеющимися трамваями, все новый подвижно состав гарантирует качество услуг в долгосрочной перспективе, а также расширит возможности рельсового транспорта в столице. В предыдущие годы Таллинн прибрел 20 новых трамваев, а также были реконструированы трамваи KT4 и KT6 — была модернизирована их электросистема, что оптимизировать их содержание и обслуживание”, — сказал Денис Бородич.

Руководитель TLT отметил, что современный, экологичный и доступный общественный транспорта не только поддерживает чистую городскую среду, но и положительно влияет на рост числа пассажиров. ”Новые трамваи в длину составляют 24–27 метров, в ширину — 2,4 метра и длина от рельсов — 3,85 метров. Все закупаемые нами трамваи должны быть на 70% низкопольными, чтобы трамваями легко и удобно могли воспользоваться мамы с колясками, люди с ограниченными возможностями и другие. В каждом трамвае предусмотрено по меньшей мере 50 сидячих мест, всего же в новый трамвай должно поместиться порядка 160 пассажиров”.