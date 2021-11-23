В Пыхья-Таллиннской академии для пожилых выступит известный онкохирург

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в последние пару лет из-за коронавируса все, что связано со здоровьем, попадает под особое внимание и касается каждого из нас. ”Поэтому особенно ценны знания и советы врача с богатым опытом и давнего руководителя Восточно-Таллиннской центральной больницы. Ральф Алликвеэ сорок два года руководит больницами и работает онкохирургом в разных частях Эстонии”, — сказала Пихлап.