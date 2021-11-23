Новости Эстонии
23.11.2021, 09:30

В Пыхья-Таллиннской академии для пожилых выступит известный онкохирург

 
Foto: Vallo Kruuser
В среду, 24 ноября, слушатели академии для пожилых встретятся в Пыхья-Таллиннском социальном центре с доктором Ральфом Алликвеэ.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в последние пару лет из-за коронавируса все, что связано со здоровьем, попадает под особое внимание и касается каждого из нас. ”Поэтому особенно ценны знания и советы врача с богатым опытом и давнего руководителя Восточно-Таллиннской центральной больницы. Ральф Алликвеэ сорок два года руководит больницами и работает онкохирургом в разных частях Эстонии”, — сказала Пихлап.

Лекции академии для пожилых состоятся в Пыхья-Таллиннском социальном центре в среду, 24 ноября, в 12 часов (на эстонском языке) и в 14 часов (на русском языке).

Пожилые Пыхья-Таллинна участвуют в лекциях в Пыхья-Таллиннском социальном центре (Сыле, 61а) раз в месяц начиная с сентября. Следующая встреча состоится 29 декабря в 12 и 14 часов. Выступит директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре.

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