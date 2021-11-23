В Пыхья-Таллиннской академии для пожилых выступит известный онкохирург
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в последние пару лет из-за коронавируса все, что связано со здоровьем, попадает под особое внимание и касается каждого из нас. ”Поэтому особенно ценны знания и советы врача с богатым опытом и давнего руководителя Восточно-Таллиннской центральной больницы. Ральф Алликвеэ сорок два года руководит больницами и работает онкохирургом в разных частях Эстонии”, — сказала Пихлап.
Лекции академии для пожилых состоятся в Пыхья-Таллиннском социальном центре в среду, 24 ноября, в 12 часов (на эстонском языке) и в 14 часов (на русском языке).
Пожилые Пыхья-Таллинна участвуют в лекциях в Пыхья-Таллиннском социальном центре (Сыле, 61а) раз в месяц начиная с сентября. Следующая встреча состоится 29 декабря в 12 и 14 часов. Выступит директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре.