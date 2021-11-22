В столичной ратуше новым гражданам ЭР вручили свидетельства о гражданстве

Свидетельства о гражданстве вручили Пыхьяский префект Йоозеп Каазик, руководитель бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны города Таллинна Тийна Реккаро и руководитель Таллиннского Дома эстонского языка Хедвиг Эверт.

"Сегодня в зале много молодежи. Гражданство Эстонии дает вам новые возможности и я буду рад, если вы присоединитесь к рядам Департамента полиции и погранохраны в качестве коллег. Гражданство дает и больше возможностей сделать свой голос более слышимым — сказал Пыхьяский префект Йоозеп Каазик. — Поздравляю вас еще раз и добро пожаловать в гражданство Эстонии".

"Вы выразили желание стать частью общества Эстонии и не только на эмоциональном уровне, но и официально. Вы познакомились с эстонским языком и хотите быть заметными и активными членами общества. Я желаю, чтобы вы чувствовали себя здесь дома, чувствовали себя безопасно, — сказала в приветственной речи руководитель Таллиннского Дома эстонского языка Хедвиг Эверт. — И мы всегда ждем вас в Таллиннском Доме эстонского языка, если вы хотите улучшить знание языка".

После вручения свидетельств перед гостями выступили с небольшим концертом Келли Уустани и Юло Мянганд, после чего желающие приняли участие в экскурсии по Старому городу, которую провел член Рийгикогу Яак Юске.

День гражданина отмечают 26 ноября и он посвящен гражданам Эстонии, их правам и обязанностям.

В этом году Департамент полиции и погранохрану получил 772 ходатайства о гражданстве ЭР, них половину — в бюро обслуживания Таллинна и 181 — в бюро обслуживания в Ида-Вирумаа.