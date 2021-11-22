ВИДЕО | Эстонские резервисты возвели заграждения для остановки движения техники условного противника

Работы велись на двух участках. Подобные препятствия возводятся с целью замедления или остановки движения колесной или гусеничной техники.

”В моем распоряжении было около тридцати человек и пятнадцать единиц техники. Мы копали противотанковые рвы, ставили надолбы и строили другие препятствия чтобы максимально озадачить наших братьев по оружию из Великобритании”, — рассказал командир одного из взводов инженерной техники прапорщик запаса Керд Калдмяэ.

Возведенные заграждения предполагается проверить на прочность. ”Во-первых, мы хотели посмотреть, сколько времени займет строительство тех или иных препятствий. Как хорошо мы справились и насколько нам удастся замедлить условного противника — увидим завтра”, — пояснил командир инженерного взвода вооруженных сил Франции лейтенант Луи, добавив, что им удалось наладить хорошее взаимодействие с резервистами.

В строительстве заграждений использовались гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, бульдозеры и трейлеры ”Я невероятно обрадовалась, когда узнала, что взвод, которым я командовала в прошлом году, вновь оказался в строю. Парни по-прежнему помнят свою работу, те, кто был зачислен в резерв пораньше быстро вспомнили что к чему. Думаю, что резервисты остануться довольны сборами”, — подытожила ответственная за проведение учений младший лейтенант Мари-Лийз Ляник.

17 ноября правительство Эстонской Республики решило призвать на мобилизационные учения ”Шип-2021” (Okas 2021) 1684 резервиста. По предложению командующего Силами обороны был поднят личный состав 17-го и 27-го инженерных батальонов, а также резервисты 191-й и 291-й рот разведки.

Дополнительные учебные сборы резервистов ”Шип-2021” (Okas 2021) проводятся с целью проверки боеготовности. Вдобавок в ходе учений отрабатывается взаимодействие с Департаментом полиции и погранохраны, в частности резервисты помогают в укреплении восточной границы Эстонии.

Сборы были запланированы заранее и их проведение не связано с изменением ситуации вокруг безопасности Эстонии, непосредственной угрозы для страны нет.