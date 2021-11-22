22.11.2021, 18:40
Тактика изменилась: телефонные мошенники стали обрабатывать своих жертв в паре(9)
Foto: Kretel Kuusk
Сегодня пресс-служба полиции сообщила о новом случае мошенничества, когда жертве позвонили сразу два злоумышленника.
Как сообщила полиции 27-летняя жительница Силламяэ, 18 ноября ей позвонил с незнакомого телефона человек, который представился сотрудником полиции. Звонивший сообщил, что от имени женщины пытались взять кредит.
Затем потерпевшей позвонил мужчина, представившийся работником Swedbank и попросил женщину под предлогом обеспечения безопасности ввести коды PIN-калькулятора.
Позже женщина обнаружила, что на ее имя оформлен быстрый кредит и с ее банковского счета сделан перевод. Ущерб составил 650 евро.