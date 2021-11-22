Новая котельная в Локса будет работать на древесной щепе

Руководитель N.R. Energy Ричард Вийес рассказал, что чтобы найти строителя для котельной в Локса был организован международный тендер, который выиграла латвийская компания INOS SIA, обладающая большим опытом строительства подобных котельных: ”Из-за недавнего роста цен и ситуации на строительном рынке Эстонии, застройщика удалось найти только в третьем раунде, и строительство котельной обойдется дороже, чем планировалось изначально, но расчеты подтверждают целесообразность инвестиции. Окончательная стоимость строительства составит немногим более 3,7 миллиона евро, хотя изначально мы планировали бюджет в 3 миллиона евро. Если во время строительства не возникнет непредвиденных задержек, новая котельная должна быть завершена в ноябре 2022 года”.

Мэр Локса Вярнер Лоотсманн отметил, что строительство новой современной котельной — ожидаемое событие для жителей города: ”Цены на ископаемое топливо бьют новые рекорды, но новая эффективная котельная, работающая на древесной щепе, поможет держать расходы жителей Локса на отопление под контролем. Мы также обеспечим для Локса более чистый воздух, а предприятиям региона возможность поставлять для котельной древесную щепу”.

В ходе реконструкции котельной будут снесены амортизированные здания и подземный резервуар для жидкого топлива, расположенные на участке по адресу Ноорузе, 3а. На их месте будет построена котельная мощностью 5 МВт — современная технологически и визуально. Для производства тепла будут использоваться технологии мирового уровня австрийской компании AGRO Forst & Energietechnik Gbmh. Новая котельная станет эффективнее существующей, будет соответствовать всем строгим экологическим требованиям Европейского союза и использовать для производства тепла местную древесную щепу. Центр экологических инвестиций финансирует 50% проекта. Вторую половину вкладывает компания N.R. Energy из собственных ресурсов.