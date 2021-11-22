Новая котельная в Локса будет работать на древесной щепе
Руководитель N.R. Energy Ричард Вийес рассказал, что чтобы найти строителя для котельной в Локса был организован международный тендер, который выиграла латвийская компания INOS SIA, обладающая большим опытом строительства подобных котельных: ”Из-за недавнего роста цен и ситуации на строительном рынке Эстонии, застройщика удалось найти только в третьем раунде, и строительство котельной обойдется дороже, чем планировалось изначально, но расчеты подтверждают целесообразность инвестиции. Окончательная стоимость строительства составит немногим более 3,7 миллиона евро, хотя изначально мы планировали бюджет в 3 миллиона евро. Если во время строительства не возникнет непредвиденных задержек, новая котельная должна быть завершена в ноябре 2022 года”.
Мэр Локса Вярнер Лоотсманн отметил, что строительство новой современной котельной — ожидаемое событие для жителей города: ”Цены на ископаемое топливо бьют новые рекорды, но новая эффективная котельная, работающая на древесной щепе, поможет держать расходы жителей Локса на отопление под контролем. Мы также обеспечим для Локса более чистый воздух, а предприятиям региона возможность поставлять для котельной древесную щепу”.
В ходе реконструкции котельной будут снесены амортизированные здания и подземный резервуар для жидкого топлива, расположенные на участке по адресу Ноорузе, 3а. На их месте будет построена котельная мощностью 5 МВт — современная технологически и визуально. Для производства тепла будут использоваться технологии мирового уровня австрийской компании AGRO Forst & Energietechnik Gbmh. Новая котельная станет эффективнее существующей, будет соответствовать всем строгим экологическим требованиям Европейского союза и использовать для производства тепла местную древесную щепу. Центр экологических инвестиций финансирует 50% проекта. Вторую половину вкладывает компания N.R. Energy из собственных ресурсов.
Во время строительства тепловую энергию в Локса продолжит вырабатывать нынешняя работающая на масляном топливе контейнерная котельная, которая останется в резерве и после завершения строительства — для обеспечения надежности энергоснабжения и в случае необходимости удовлетворения пиковых потребностей.
Ричард Вийес добавил, что в нынешний отопительный период из-за значительного подорожания энергоносителей в мире цены на отопление в Эстонии также растут — в том числе в регионе центрального отопления Локса: ”Новая предельная цена на тепло утверждена Департаментом конкуренции 12.11.2021 и вступит в силу 12.12.2021, а соответствующее уведомление было отправлено потребителям 12.11.2021. После завершения строительства новой котельной в Локса появятся хорошие предпосылки для очередного снижения расценок на отопление”.
Новая котельная также заложит основу для развития и расширения региона центрального отопления Локса. По данным волостной управы, в подключении к центральному отоплению заинтересованы порядка 20 квартирных товариществ и несколько предприятий, что, в свою очередь, делает производство тепла более эффективным и снижает затраты для всех потребителей.
Учрежденное в 1997 году и основанное на полностью частном эстонском капитале предприятие N.R. Energy OÜ снабжает тепловой энергией 19 регионов сети центрального отопления по всей Эстонии и продает тепловую энергию, произведенную в 25 автоматизированных центральных и местных котельных.