Эстонский фонд здоровья призывает выбрать лучшего врача 2021 года(12)
”Заканчивается год, который оказался очень трудным и напряженным как для врачей, так и для пациентов”, — сказал глава Эстонского фонда здоровья д-р. Ээро Мерилинд. ”Врачи посвящают себя работе и делают это от всего сердца, потому что для них очень важно, чтобы помощь получил каждый пациент. При этом самая большая благодарность доктору — это доброе слово, нет ничего более приятного, чем ощущение, что вашу работу ценят. Сказав ”спасибо” любимому доктору, вы делаете его день намного лучше! Не стоит забывать, что благодарность вызывает положительные эмоции и у тех, кто ее высказывает”.
Все пациенты могут поделиться своим положительным отзывом о враче на медицинском портале www.arst.ee. Из числа представленных кандидатов победителя выберет жюри конкурса, в состав которого входят семейный врач др Ээро Мерилинд, профессор центра кардиологии Эстонской региональной больницы проф. Маргус Вийгимаа и министр социальной дел Танель Кийк.
Заявки принимают до 20 декабря. При желании можно отправить письмо по обычной почте: Eesti Tervise Fond, Pärnu mnt 289-1, Tallinn 11621.
Целевое учреждение ”Эстонский фонд здоровья” основано 25 мая 2007 года. Его цель — развитие здоровья эстонской нации, продление активного возраста жизни, пропаганда здорового образа жизни и распространение информации о здоровье.