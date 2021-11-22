Эстонский фонд здоровья призывает выбрать лучшего врача 2021 года

”Заканчивается год, который оказался очень трудным и напряженным как для врачей, так и для пациентов”, — сказал глава Эстонского фонда здоровья д-р. Ээро Мерилинд. ”Врачи посвящают себя работе и делают это от всего сердца, потому что для них очень важно, чтобы помощь получил каждый пациент. При этом самая большая благодарность доктору — это доброе слово, нет ничего более приятного, чем ощущение, что вашу работу ценят. Сказав ”спасибо” любимому доктору, вы делаете его день намного лучше! Не стоит забывать, что благодарность вызывает положительные эмоции и у тех, кто ее высказывает”.