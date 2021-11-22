В Эстонии скоро примут новый Закон об охране здоровья. Что он дает населению?

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка сказала, что законопроект заменит действующий Закон о здоровье населения. Работа над этим проектом велась на протяжении последних 10 лет. ”Законопроект создаст полноценную систему мер охраны здоровья народонаселения, поможет модернизировать роль и задачи различных учреждений в сфере организации здравоохранения”, — сказала она.

Котка пояснила, что законопроект рассматривает широкий спектр факторов, влияющих на сферу здоровья, от вибраций и шума до питания в школах.

”При составлении законопроекта выяснилось, что все существующие нормы не выполняют своей цели. Например, в настоящий момент установлено, что в школах должно предлагаться здоровое питание. Но в школьном буфете по-прежнему можно купить сладости и лимонады, что никак не способствует привитию полезных привычек в еде. Поэтому законопроект призван найти решение и этой проблеме. В дальнейшем, руководствуясь государственными указаниями, директор школы должен будет устанавливать требования и ограничения в отношении еды, продающейся в школе. В первую очередь, питание должно соответствовать возрасту, быть регулярным и соответствовать состоянию здоровья ребенка”, — сказала она.

Котка добавила, что здоровье — это личное дело каждого, но его также следует рассматривать и исходя из интересов государства. Ведь от трудоспособного населения во многом зависит наше финансовое благополучие.

”В общем и целом, данный законопроект необходим для того, чтобы целенаправленно улучшать здоровье населения, предотвращать серьезные проблемы со здоровьем и сокращать их, обеспечивая тем самым успешность всего общества”, — сказала Котка.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что изменения крайне необходимы, чтобы лучше защитить здоровье населения и создать условия для повышения продолжительности здоровой жизни и ожидаемой продолжительности жизни, а также для того, чтобы сократить проблемы со здоровьем и нежелательное влияние на здоровье.