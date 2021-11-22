Журналист — российскому адмиралу: это как же у тебя, старый дурак, во время учений в зону действия пробралась американская подлодка?

От окончательного позора этого человека спасло понимание того, что даже если бы он не просрал время, спасти моряков ”Курска” всё равно не удалось бы. Но в тот момент этого же никто не знал. И тогда командование Северного флота и лично Попов просто растерялись. Они не понимали, что вообще происходит и потеряли девять часов. То есть исключили даже теоретическую возможность помочь подводникам.

Попову очень хочется, что все про это забыли. Он — и те, кто его ересь сегодня тиражировали — считают нас либо дебилами, либо рыбами, которые не помнят того, что было даже минуту назад. А я напомню, что ”Курск” погиб во время учений. Это как же у тебя, старый ты дурак, во время учений с участием флагмана флота крейсера ”Петр Великий” в зону действия пробралась, а потом ушла американская подводная лодка? И эта вражеская лодка сумела потопить нашу, а сама осталась практически невредимой. Как же так вышло, Попов? На войне за такое к стенке поставили бы, а не в Совет Федерации! И что мешает назвать эту лодку даже теперь, через 20 лет? Другой вопрос, зачем этот бред снова вытащили? Если бы это были попытки самого Попова снова поставить старую дерьмовую пластинку — тогда бы еще ладно. Но судя по масштабу освещения кремлевскими помойками, достали этого фрика не просто так. Гадко на душе…"