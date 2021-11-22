Журналист — российскому адмиралу: это как же у тебя, старый дурак, во время учений в зону действия пробралась американская подлодка?(3)
"Что-то взбесила меня эта история с откопанным из какого-то чулана адмиралом Поповым. Этот человек должен был пойти под трибунал! А его вместо скамьи и клетки в зале суда прятали то в Росатоме, то в Совете Федерации. Типичная карьера типичной бездарности путинских времен.
От окончательного позора этого человека спасло понимание того, что даже если бы он не просрал время, спасти моряков ”Курска” всё равно не удалось бы. Но в тот момент этого же никто не знал. И тогда командование Северного флота и лично Попов просто растерялись. Они не понимали, что вообще происходит и потеряли девять часов. То есть исключили даже теоретическую возможность помочь подводникам.
Попову очень хочется, что все про это забыли. Он — и те, кто его ересь сегодня тиражировали — считают нас либо дебилами, либо рыбами, которые не помнят того, что было даже минуту назад. А я напомню, что ”Курск” погиб во время учений. Это как же у тебя, старый ты дурак, во время учений с участием флагмана флота крейсера ”Петр Великий” в зону действия пробралась, а потом ушла американская подводная лодка? И эта вражеская лодка сумела потопить нашу, а сама осталась практически невредимой. Как же так вышло, Попов? На войне за такое к стенке поставили бы, а не в Совет Федерации! И что мешает назвать эту лодку даже теперь, через 20 лет? Другой вопрос, зачем этот бред снова вытащили? Если бы это были попытки самого Попова снова поставить старую дерьмовую пластинку — тогда бы еще ладно. Но судя по масштабу освещения кремлевскими помойками, достали этого фрика не просто так. Гадко на душе…"
Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, АПЛ "Курск" погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Правительственная комиссия приняла также решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.