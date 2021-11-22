Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО

"Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях, погибли.

"Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта... Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", — сказал Попов.

Сигналы SOS в тот день подавал не "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, добавил он. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии.

Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно". Однако тогда адмирал не указал ее принадлежность и тот факт, что фактически знает ее название.

По данным российских и иностранных СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что Министерство обороны России запросило у Пентагона разрешение на инспекцию подлодок Memphis и Toledo, однако получило отказ, было заявление, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, уточняло СМИ.