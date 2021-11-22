Суд обсудил увольнение бывшего канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти

Леметти просит суд признать распоряжение правительства об увольнении противоправным и выплатить ему компенсацию. При увольнении Леметти была выплачена компенсация в размере 40 465,9 евро (брутто), но бывший канцлер хочет получить компенсацию в размере 12 месячных зарплат, что составляет более 60 000 евро.

Леметти лишился поста канцлера в ноябре 2019 года из-за разногласий с Мартом Ярвиком (EKRE), который тогда возглавлял Министерство сельской жизни — правительство решило освободить его от должности на том основании, что у канцлера не сложились рабочие отношения с министром.

При этом министр Март Ярвик сослался на соответствующую статью Закона об общественной службе.

Леметти тогда в письме премьер-министру Юри Ратасу отметил, что со стороны Ярвика не поступало в сторону Леметти ни одной письменной или устной претензии.

"Наоборот, большую удовлетворенность министра моей работой показывает выплаченная мне в конце октября оплата по результатам. Ее размер значительно превышает месячную зарплату, и ни один предыдущий министр не платил мне такой большой оплаты по результатам", — написал Леметти премьер-министру.

Ратаса тогда критиковали за решение уволить канцлера Министерства сельской жизни все ведущие эстонские СМИ. Президент Керсти Кальюлайд официально извинилась перед Леметти за поведение государства.

Сегодня суд решение по данному делу не принял.