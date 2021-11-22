Дмитрий Дмитриев избран зампредседателя парламентской фракции центристов

По словам председателя фракции Центристской партии в парламенте Яануса Карилайда, работоспособность, опыт и компетенции Дмитриева будут способствовать столь же отлаженной работе фракции и эффективному сотрудничеству с правительством, как и прежде.

Дмитрий Дмитриев, комментируя свое назначение, поблагодарил однопартийцев и правление фракции за оказанное ему доверие, а также обозначил приоритеты своей дальнейшей работы. ”Как председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа и депутат, представляющий интересы жителей этого региона, помимо руководства фракцией, я продолжу работать над выполнением наших предвыборных обещаний на северо-востоке и повышением уровня жизни в Ида-Вирумаа”, — сказал Дмитриев.

По словам Дмитриева, одна из основных задач на сегодняшний день — способствовать тому, чтобы справедливый переход стал бы как можно более выгодным для Ида-Вирумаа. ”В процессе создания новых предприятий и рабочих мест на северо-востоке, нам необходимо сохранить сланцевую промышленность посредством ее модернизации”, — пояснил Дмитриев. ”Первый шаг к этому уже был сделан, когда в прошлом году правительство Юри Ратаса приняло решение поддержать строительство нового завода сланцевого масла, выделив 125 млн евро. Благодаря современным технологиям завод станет не только новым этапом в развитии промышленности региона, но и обеспечит рабой сотни человек”, — отметил он.

Дмитриев подчеркнул, что большую роль в развитии различных регионов Эстонии играет государственная региональная политика, в рамках которой местные самоуправления должны получать больше внимания и средств со стороны государства. ”Для обеспечения стабильного развития и финансирования регионов не только за счет средств фондов ЕС, но и из государственного бюджета Эстонии придется в ближайшем будущем пересмотреть свою налоговую политику и провести ряд реформ, о чем Центристская партия уже не раз говорила”, — отметил он.