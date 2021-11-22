В этом году в пожарах погибли 33 человека, в половине случаев — из-за алкоголя

Сравнивая с тем же периодом прошлых годов, можно сказать, что количество смертей в пожарах увеличилось. С января по конец октября в огне погибли 30 человек. В 2020 году за такой же период погибли 27 человек, а в позапрошлом — 29 человек.

”Глядя на профиль погибших в огне, очень печалит, что большинство или три четверти были пожилыми людьми, средний возраст которых составлял 66 лет. В половине случаев, а именно в 15, погибшие употребляли алкоголь”, — пояснил руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс и добавил, что, к сожалению, помимо алкоголя люди ещё и курят, что больше увеличивает риск несчастного случая.

В этом году по меньшей мере 7 человек погибли в пожарах, которые начались из-за небрежного курения. ”Жизнь показывает, что нужно очень мало, чтобы случилось несчастье. Вспоминается трагический случай, когда заядлый курильщик дома выбросил непотушенный окурок в мусорное ведро. Из-за этого разгорелся пожар, который унёс жизнь этого человека и подверг опасности жизнь и здоровье других людей”, — сказал Саареметс. ”Есть и печальные примеры, когда человек напился, и куря сигарету, уснул. В этом случае последствия тоже бывают трагичные”.