В этом году в пожарах погибли 33 человека, в половине случаев — из-за алкоголя(2)
Сравнивая с тем же периодом прошлых годов, можно сказать, что количество смертей в пожарах увеличилось. С января по конец октября в огне погибли 30 человек. В 2020 году за такой же период погибли 27 человек, а в позапрошлом — 29 человек.
”Глядя на профиль погибших в огне, очень печалит, что большинство или три четверти были пожилыми людьми, средний возраст которых составлял 66 лет. В половине случаев, а именно в 15, погибшие употребляли алкоголь”, — пояснил руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс и добавил, что, к сожалению, помимо алкоголя люди ещё и курят, что больше увеличивает риск несчастного случая.
В этом году по меньшей мере 7 человек погибли в пожарах, которые начались из-за небрежного курения. ”Жизнь показывает, что нужно очень мало, чтобы случилось несчастье. Вспоминается трагический случай, когда заядлый курильщик дома выбросил непотушенный окурок в мусорное ведро. Из-за этого разгорелся пожар, который унёс жизнь этого человека и подверг опасности жизнь и здоровье других людей”, — сказал Саареметс. ”Есть и печальные примеры, когда человек напился, и куря сигарету, уснул. В этом случае последствия тоже бывают трагичные”.
Вторая частая причина, почему горят жилые здания, повреждённая или отжившая своё электросистема. В пожарах, вызванных проблемами с электричеством, погибли в этом году по меньшей мере 9 человек. ”То, что возгорание может произойти из-за амортизированной и сломанной электрической системы — это лишь вопрос времени. Часто старые электросистемы не справляются с нагрузкой современной домашней техники и возникает перенапряжение. Электрические кабели, использованные десятилетиями, уже теряют свою прочность или были установлены неверно. Это также увеличивает риск возникновения пожара”, — объяснил Саареметс. ”Ремонт электросистемы, к сожалению, затратное дело, однако нужно помнить, что её должен чинить только профессиональный электрик. Только так можно быть уверенным, что работа сделана качественно и отвечает требованиям, а также вероятность несчастного случая будет минимальной”, — подчеркнул он.
В находящихся в постоянном использовании жилых домах, где в этом году произошли пожары, было лишь 6 работающих датчиков дыма.
Виктор Саареметс напоминает, что каждый может внести свой вклад в безопасность. ”Давайте замечать нуждающихся в помощи и по возможности им помогать! Это наименьшее из того, что каждый может сделать для повышения безопасности”, — сказал он.
Для того, чтобы дом был безопасный и в нём случайно не произошло возгорание:
- Не оставляйте открытый огонь без присмотра.
- Если вы готовите, то оставайтесь на кухне! Еда готовится сама, но, если про неё забыть, она подгорает и может загореться.
- Не курите в закрытых помещениях.
- После курения убедитесь, что окурок потушен и выбросите его в ведро, которое не воспламеняется.
- Позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме и доме ваших близких потенциальные очаги возгорания были вовремя обслужены.
- Золу можно вынимать из печи или камина только тогда, когда она полностью остыла. Хранить её нужно в емкости, которая не воспламеняется.
- Не храните горючие материалы на очаге возгорания или рядом с ним.
- Вызовите электрика, чтобы он проверил электросистему или при возможности её отремонтировал или заменил.
- Используйте удлинители как можно меньше, конечно, избегайте использования нескольких удлинителей одновременно, так как они перегружают электросистему.
- Следите, чтобы в вашем доме был рабочий и правильно установленный датчик дыма, а также при необходимости был датчик угарного газа.
- Расскажите об опасностях, связанных с огнём, своим детям.
- Замечайте нуждающихся в помощи! Это наименьшее из того, что каждый может сделать для повышения безопасности.