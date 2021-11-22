Прогноз Министерства образования: школам потребуется до миллиона экспресс-тестов каждый месяц

Имеются ввиду экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2. К такой цифре министерство пришло, опираясь на план тестировать невакцинированных учеников два раза в неделю. Для получения тестов будет организована международная закупка.

В будущем эта цифра может сократиться, если повысится доля вакцинированных среди несовершеннолетних или же появится возможность для вакцинации возрастной группы 5–11 лет.

Начиная с 1 ноября в общеобразовательных школах путем экспресс-тестирования было выявлено 2283 случаев заражения — у 2008 учеников и 275 сотрудников школ.

ЭКспресс-тестирования проводится для обнаружения инфицированных среди учеников и учителей, чтобы предотвратить возникновение очагов заражения в школах.