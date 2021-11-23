Режиссер о фильме "Брат" и времени: 90-е — это эпоха возможностей. Кто хотел стать бандитом — стал бандитом

Петр: Я бы даже больше сказал. Сейчас на Западе намного больше ограничений. Политическая корректность заставляет определять количество женщин в конкурсных программах, что является полной ерундой. В искусстве должно присутствовать столько героев, сколько их в голове у автора. Например, по законам политкорректности в фильме Никиты Михалкова ”12” должно быть 12 женщин. Это неправильно. Должен преобладать не гендерный принцип, а принцип таланта. Однако в жюри должен быть женский взгляд, с этим глупо спорить.

Ася: Можно я добавлю. Страны Восточной Европы очень долго жили под запретами. Когда запреты пали, эти страны бросились осваивать границы дозволенного. В Западной Европе они уже давным-давно по этому поводу успокоились. Их больше интересует личность, каждая жизнь — это особый случай. У них нет желания сопротивляться тоталитарным режимам, они давно живут в другой реальности. Сейчас странам Восточной Европы хочется освоить то, что раньше было нельзя. В Западной Европе говорят о спокойных проблемах, которые волнуют каждого человека.

Несомненно, сейчас виден рост Таллиннского фестиваля, поскольку любой большой фестиваль не может объять необъятное. Просто нет места для многих картин. Конфигурация зависит от массы обстоятельств, от истории. Большие имена не всегда поедут в Таллинн. Есть своя технология, к которой все привыкли. Сейчас она исчезает, по большому счету из-за ковидных ограничений. Например, Каннский фестиваль с ними справился. Мы отсидели 10 дней на карантине, чтобы попасть на показы в Каннах .

Петр: У каждого фестиваля своя аудитория, своя гордость. Просто есть уже мегафестивали, с которыми не поспоришь, это бессмысленно. Это Венецианский, Каннский и Берлинский кинофестивали.

Петр: Я стараюсь смотреть 2-3 фильма в день. В основном смотрю премьеры, отобранные Тийной Локк (директор PÖFF — RusDelfi), моим давним другом. У нее очень интересный вкус. Они делает уникальный фестиваль, в него вложено столько энергии, таланта, оригинальности. Мы практически все картины смотрим. Так получилось, что я еще выбираю фильмы на Венецианский фестиваль, некоторые картины уже видел ранее. Сегодня видели польскую картину ”Другие”, до этого колумбийский фильм ”В тумане”.

На PÖFF показывают российские фильмы ”Нуччаа”, ”Разжимая кулаки”, ”Капитан Волконогов бежал”. Их снимали не в Москве или Петербурге, они про регионы России. Многие отмечают подъем национального кинематографа, это так?

Петр: Этот факт нельзя переоценивать. Региональность, конечно, очень важна. Но этот фактор не связан с тем, что мы хотим обязательно кино из Казани или Якутии. Новейшие технологии объединяют все национальности в одной комнате. Мы все живем примерно в одном виртуальном пространстве. Я, например, все свои программы монтирую онлайн.

Ася: Режиссер ”Нуччи” Владимир Мункуев учился в Москве. Произведение, по которому он снял фильм, написано польским писателем.

То есть нельзя сказать, что у зрителя есть запрос на региональное кино?

Петр: Культурологический, безусловно, есть. Но не зрительский. Например, в Якутии делают очень много фильмов, очень дешевых — снимают меньше, чем за миллионе рублей (13 тысяч евро — RusDelfi). Некоторые картины делают по законам арт-хауса. Якутский фильм ”Царь-птица” победил на нашем Московском кинофестивале.

Ася: Якуты сейчас очень интегрированы в столичную жизнь. Все стремятся в Москву за образованием.

Петр: У меня нет ощущения, когда я встречаю якутов, что они откуда-то приехали, что у них другая жизнь.

Давайте поговорим про вашу документальную картину ”Нас других не будет” о Сергее Бодрове и его съемках в фильме ”Брат”. Главная идея была показать Сергея с положительной стороны?

Петр: Нет, это неправда. Если режиссер делает кино, он должен забыть про эту категорию. Он должен показать живого героя с внутренней драматургией, чтобы эта была история про его драматическую судьбу.

Ася: Мы же ничего не выдумывали, все это наши материалы, как мы с ним общались на протяжении 30 лет. Это наше отношение к нему, к нам. Такого не было, что неприятные эпизоды мы вырезали, а положительные оставили.

Многим запомнилась фраза ”гнида черножопая” в трамвае.