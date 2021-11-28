Военные историки: действительно ли эстонские болота и озера скрывают немецкие ”Пантеры” и ”Тигры”?

После войны местные по-прежнему рассказывали истории о танках, пушках и самолетах, которые они видели в лесах, болотах и ​​реках после того, как Вторая мировая война прошла через их родину. Иногда старосты деревень также появлялись по телевидению со своими рассказами. Хотя среди этих историй много вымысла, у нас в Эстонии был инцидент в Ида-Вирумаа, когда немецкий трофейный танк Т-34 был выведен из Куртна Мятасъярв в 2000 году.

Поиск танка также начался с проверки фольклора. В середине сентября 1944 года мальчик увидел следы танковых гусениц, ведущих прямо к озеру. Подойдя к берегу, мальчик заметил, что со дна поднимаются пузырьки воздуха. Он видел эти пузыри еще два месяца, пока шел у озера. Лишь в конце 90-х годов прошлого века мальчик, уже достигший совершеннолетия, рассказал об этом деле тем, кто интересовался военной историей Нарвы, но те не стали откладывать дело и отправились его расследовать. И оказалось, что в Мятасъярв действительно прятался танк!