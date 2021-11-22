После прихода к власти Талибана у Эстонии попросили убежища лишь шесть граждан Афганистана

Правительство Эстонии решило, что может принять десять граждан Афганистана, сотрудничавших с Евросоюзом и НАТО, а также 20 волонтеров-помощников MTÜ Mondo, то есть 30 человек, среди которых также члены их семей.

В прошлый четверг, 18 ноября, в Таллинн прибыли последние два гражданина Афганистана, сотрудничавшие с Mondo.

Таким образом, всего убежища у Эстонии попросили 16 человек — 6 сотрудничавших волонтеров и 10 членов их семей, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Кроме того, через ЕС и НАТО в Эстонию не прибыло ни одного гражданина Афганистана.

Всем прибывшим в Эстонию афганцам дали международную защиту.