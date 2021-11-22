Евродепутат Яна Тоом: в Минск на встречу с Лукашенко точно не поеду

"Я вообще противник любых санкций, но не в данном случае, потому что мы видим, что они работают. Именно санкции способствуют тому, что прекращается подвозка мигрантов", — говорит депутат Европарламента Яна Тоом.

И действительно, кадры из аэропорта это подтверждают, мигранты, в основном, иракские курды, начали покидать Минск.

"Мы решим проблему этих немногих беженцев на границе, и конкретно этот кризис на этом прекратится. Возможно, различные другие развития — в отношении энергетики, в вопросах пересечения границы, если закроется, скажем, перевалочный пункт в районе Бреста, это отразится на налаживании поставок. Как говорили наши бизнесмены, это все равно, что Суэцкий канал перекрыть", — отмечает Тоом.

Пять лет назад, когда в Сирии лилась кровь и, например, генсек ООН заявлял об ответственности Башара Асада за гибель 300 000 человек, Тоом полетела в Дамаск на встречу с Асадом, говоря о желании остановить миграционный поток. Но вот поездку к Лукашенко в Минск евродепутат исключила.

"Считаю, то, что он делал со своим народом после выборов, это переходит всякие возможные границы человеческого терпения. И то, что он сейчас загнал людей в холодный лес и многих на верную смерть, это, конечно, за гранью добра и зла", — подчеркивает Тоом.