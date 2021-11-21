ФОТО | Легковушку разорвало, фура в кювете: в страшном ДТП с участием гражданина Эстонии в Ленобласти погибли три человека(4)
В шесть вечера 20 ноября на 508 километре трассы "Новая Ладога — Вологда", у села Колчаново, Kia Sorento под управлением 48-летней женщины выехала на полосу встречного движения и столкнулась с тягачом MAN 41-летнего гражданина Эстонии. Судя по фото с места аварии, легковушка после удара осталась без половины кузова, тягач и прицеп отбросило в кювет.
В результате ДТП от полученных травм скончались водитель "Киа" и двое пассажиров: 60-летний мужчина и 72-летняя женщина. Водитель грузовика доставлен в больницу с ушибами и переломом ноги.
По информации прокуратуры Ленобласти, волховский надзор выясняет обстоятельства произошедшего, контролируются ход и результаты доследственной проверки.
Погибших из легкового автомобиля деблокировали сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. На участке, где произошла авария, было организовано реверсивное движение.