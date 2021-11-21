ФОТО | Легковушку разорвало, фура в кювете: в страшном ДТП с участием гражданина Эстонии в Ленобласти погибли три человека

В шесть вечера 20 ноября на 508 километре трассы "Новая Ладога — Вологда", у села Колчаново, Kia Sorento под управлением 48-летней женщины выехала на полосу встречного движения и столкнулась с тягачом MAN 41-летнего гражданина Эстонии. Судя по фото с места аварии, легковушка после удара осталась без половины кузова, тягач и прицеп отбросило в кювет.