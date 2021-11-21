В Сетомаа пограничники ночью поймали контрабандиста

Сегодня, 21 ноября, около 3 часов ночи в волости Сетомаа в селе Косткова пограничники обнаружили мужчину, который незаконно пересек границу. В руках у мужчины были два ящика.

На месте происшествия был задействован дрон, туда отправились пограничники и патруль кинологов, которые нашли следы, указывающие на незаконное пересечение границы. Вскоре был задержан подозреваемый в контрабанде гражданин Эстонии, который уже был знаком пограничникам. Подозреваемого направили в арестный дом. Налогово-таможенный департамент начал делопроизводство для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Руководитель бюро погранохраны Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу отметил, что пограничники обнаружили незаконное пересечение границы в том месте, где дополнительное заграждение ещё не было установлено.

”Возможно, нарушитель границы ошибочно надеялся, что он сможет остаться незамеченным на этом отрезке границы. Мимо пограничников не проскользнёт никто — нарушителя быстро обнаружили”, — добавил Саарепуу.

Это происшествие показывает, что для пресечения незаконных пересечений границы пограничникам необходимо физически находиться на посту и владеть всей информацией. Заграждения временно препятствуют пересечению границы и не являются решением, которое полностью блокирует подобные нарушения, поскольку преступники изобретают всё новые методы незаконного пересечения границы. Поэтому для обеспечения безопасности важно построить всю инфраструктуру государственной границы, которая поможет пограничникам реагировать на происшествия еще быстрее. Также пограничники смогут получить полный обзор того, что происходит в каждой точке границы в любой момент”, — пояснил Саарепуу.

В этом году на юго-восточной границе пограничники обнаружили 50 человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Большинство из них являлись гражданами Эстонии, которые проводили свободное время на приграничной территории и ошибочно пересекли границу. Было выявлено шесть контрабандистов и пять иммигрантов из других стран, которые незаконно пересекли границу.