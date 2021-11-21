Многие инвалиды по достижении пенсионного возраста в глазах государства вдруг становятся полностью здоровыми

Жительница Таллинна Елена Тонюк (64) рассказывает о своем чудесном ”исцелении”.

”У меня уже много лет проблемы со здоровьем, и врачи диагностировали частичную нетрудоспособность, — говорит пенсионерка. — Стеноз спинных позвонков, артрит обоих коленных суставов, я хожу с палочкой — плюс куча других проблем. Почти до самой пенсии я работала, но мне было очень сложно. За полгода до выхода на пенсию меня и других таких же частично нетрудоспособных просто сократили”.

А в один ”прекрасный” августовский день Елена вдруг проснулась полностью здоровой. Во всяком случае, в глазах государства.

”28 августа, когда мне исполнилось 64 года и я получила право выйти на пенсию, я автоматически лишилась статуса частично нетрудоспособной, — говорит женщина. — И чтобы получить реабилитацию, пособие и все остальное, нужно снова подавать все документы, проходить всех врачей и все круги ада, ждать экспертизу и так далее. Ну вот зачем эта лишняя бюрократия? Почему нельзя автоматически продлить это решение, чтобы не заставлять людей, у которых и так проблемы со здоровьем, еще дополнительно заниматься этим вопросом и снова начинать бегать по врачам?”

В итоге, говорит она, многие ее знакомые, столкнувшись с этой проблемой, просто разводят руками и не подают документы на продление. А те, кто подают, нередко сталкиваются с тем, что им просто не продлевают. Елене, например, не продлили.