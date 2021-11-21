Многие инвалиды по достижении пенсионного возраста в глазах государства вдруг становятся полностью здоровыми
Жительница Таллинна Елена Тонюк (64) рассказывает о своем чудесном ”исцелении”.
”У меня уже много лет проблемы со здоровьем, и врачи диагностировали частичную нетрудоспособность, — говорит пенсионерка. — Стеноз спинных позвонков, артрит обоих коленных суставов, я хожу с палочкой — плюс куча других проблем. Почти до самой пенсии я работала, но мне было очень сложно. За полгода до выхода на пенсию меня и других таких же частично нетрудоспособных просто сократили”.
А в один ”прекрасный” августовский день Елена вдруг проснулась полностью здоровой. Во всяком случае, в глазах государства.
”28 августа, когда мне исполнилось 64 года и я получила право выйти на пенсию, я автоматически лишилась статуса частично нетрудоспособной, — говорит женщина. — И чтобы получить реабилитацию, пособие и все остальное, нужно снова подавать все документы, проходить всех врачей и все круги ада, ждать экспертизу и так далее. Ну вот зачем эта лишняя бюрократия? Почему нельзя автоматически продлить это решение, чтобы не заставлять людей, у которых и так проблемы со здоровьем, еще дополнительно заниматься этим вопросом и снова начинать бегать по врачам?”
В итоге, говорит она, многие ее знакомые, столкнувшись с этой проблемой, просто разводят руками и не подают документы на продление. А те, кто подают, нередко сталкиваются с тем, что им просто не продлевают. Елене, например, не продлили.
”И государство за счет инвалидов экономит деньги, — считает она. — Таких, как я, которые получили ”подарок” от государства ко дню своего рождения, — много. Люди, которым так необходимо это пособие и реабилитация, просто порой не в силах снова начинать ходить по врачам, искать номерки, которые появятся только через полгода, ждать своей очереди, ждать этой экспертизы, которую проводят через интернет. Не говоря уже о том, что получить направление и ”выбить” номерок к хорошему специалисту — это сейчас уже как выиграть в лотерею. Многие в депрессии, они забиваются в угол и уже ничего не хотят — и в итоге теряют даже это крошечное пособие. Я считаю, что это ненормально, и было бы неплохо, если бы государство упростило эту процедуру и не добавляло бы инвалидам лишних проблем”.
Dura lex
”То, что люди пенсионного возраста теряют свое право на пособие по нетрудоспособности, следует из Закона ”О пособии на трудоспособность”, статья 12, — объясняет пресс-секретарь Кассы по безработице Екатерина Калиничева. — Как правило, при переоценке, если до пенсии осталось менее 5 лет, назначается пособие сразу конкретно до выхода на пенсию. Но в это число и входят те, у кого имеется состояние, исключающее трудоспособность”.
Например, из поданных на оценку ходатайств в 2021 году, отсутствие или снижение трудоспособности было назначено до выхода на пенсию по старости в 4593 случаях.
”Но да, пенсионеры не имеют права на пособие на трудоспособность, и оценивается она только у людей трудоспособного возраста от 16 лет до пенсионного возраста. Это вытекает из Закона о пособии на трудоспособность”, — констатирует Калиничева.
Советник отдела попечительства Министерства социальных дел Кадри Метс отмечает: ”Следует различать пособие по нетрудоспособности и пособие инвалиду трудоспособного возраста. Человек трудоспособного возраста может иметь как пониженную трудоспособность (оценивается Кассой по безработице), так и инвалидность разной степени (определяется Департаментом социального страхования), и может получать как пособие по пониженной трудоспособности, так и пособие по инвалидности”.
Но, в связи с тем, что по достижении пенсионного возраста человек с инвалидностью переходит на другую схему дотаций, у человека трудоспособного возраста инвалидность определяется максимально до даты выхода на пенсию.
”К моменту перехода на другую схему дотаций, чтобы получать пособие по инвалидности для пенсионеров, инвалидность нужно оформить повторно, — констатируют в Министерстве социальных дел. — Об этом Департамент социального страхования оповещает заранее — как в электронном виде, так и по почте. Очень важно, чтобы адрес человека совпадал с адресом из Регистра народонаселения, а адрес электронной почты, предоставленный Департаменту социального страхования, был действительным и вы бы его регулярно проверяли. Может случиться, что указанный адрес электронной почты больше не используется или письмо попадет в папку нежелательных писем, и тогда вы не получите извещение, что нужно заняться оформлением инвалидности”.
Льготы и скидки
Руководитель отдела экспертизы и социальных пособий Департамента социального страхования Лейла Лахтвеэ отмечает: если человек, у которого была выявлена частичная или полная нетрудоспособность, достигает пенсионного возраста, то Касса по безработице прекращает платить ему пособие.
”И чтобы обеспечить ему регулярный доход каждый месяц, государство платит ему пенсию, — подчеркивает Лахтвеэ. — Когда человек достигает пенсионного возраста, и ему перестают платить пособие по нетрудоспособности, он должен обратиться в Департамент социального страхования, чтобы ему определили степень тяжести недуга”.
Степень тяжести недуга, как и решение о выявленной нетрудоспособности, действует определенное время. Сколько конкретно — указано на решении.
”Если вдруг человек поймет, что ему уже сложно справляться с ежедневными делами, а его потребность в помощи выросла, то он может подать ходатайство о повторной экспертизе, — отмечает Лахтвеэ. — Если решение о назначении степени тяжести недуга действовало тоже лишь до достижения пенсионного возраста, то нужно подать заявление в Департамент социального страхования, чтобы там вынесли новое решение”.
Она подчеркивает: важно, чтобы на момент ходатайства в системе информации о здоровье (digilugu.ee) были бы недавние данные — например, достаточно будет только общего описания состояния здоровья человека с перечнем проблем от семейного врача.
”Если человек — уже в пожилом возрасте, то важно, чтобы он мог сам справляться с ежедневными делами и участвовать в общественной жизни, — подчеркивает Лахтвеэ. — Если у него выявлена степерь тяжести недуга, то мы можем предложить ему услуги социальной реабилитации. Для того, чтобы оценить его потребность в данных услугах и помочь ему найти подходящую услугу, с ним может пообщаться наш консультант. Но услуги социальной реабилитации предполагают активное участие человека — туда не входит восстановительное лечение и пассивная деятельность из области физиотерапии (например, массаж, соляная камера и т.д.)”.
Если же, продолжает она, человеку с недугом из-за вызванных им проблем со здоровьем нужно вспомогательное средство, то пенсионер может его купить или арендовать на льготных условиях. При этом в Министерстве социальных дел заверяют: на то, чтобы получить скидку на вспомогательное средство, даже не нужно решения о назначении степени тяжести недуга. Достаточно справки от врача, что человек в нем нуждается.
”Для того чтобы получить скидку от государства на вспомогательное средство, врач должен выдать соответствующую справку, или учреждение, которое оказывает данному человеку
услуги по реабилитации, может указать в реабилитационном плане, что клиент нуждается во вспомогательном средстве, — отмечает специалист. — Льготы предоставляют в соответствии с утвержденным списком вспомогательных средств”.