Россиянин Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым в финале итогового турнира ATP

Отметим, что соперники уже встречались на групповом этапе, и тогда сильнее был Медведев — 6:3, 6:7, 7:6. Это поражение не помешало Звереву выйти из группы и в полуфинале сокрушить сильнейшего теннисиста мира.

Однако за Медведева и история личных встреч — он выиграл у Зверева пять последних матчей. Зверев косвенно признал это в интервью: ”В группе я проиграл ему 6:8 на решающем тай-брейке. Просто жду матча с нетерпением — думаю, он будет отличным. Если не считать ”Шлемы” и Олимпиаду, это крупнейший турнир в мире. Здесь только лучшие, так что победа нам нем будет очень ценной”.