21.11.2021, 10:10
Россиянин Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым в финале итогового турнира ATP
Фото: Scanpix
В полуфинале Зверев выиграл у первой ракетки мира Новака Джоковича (7:6, 4:6, 6:3). Медведев на пути к финалу обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда (6:4, 6:2).
Отметим, что соперники уже встречались на групповом этапе, и тогда сильнее был Медведев — 6:3, 6:7, 7:6. Это поражение не помешало Звереву выйти из группы и в полуфинале сокрушить сильнейшего теннисиста мира.
Однако за Медведева и история личных встреч — он выиграл у Зверева пять последних матчей. Зверев косвенно признал это в интервью: ”В группе я проиграл ему 6:8 на решающем тай-брейке. Просто жду матча с нетерпением — думаю, он будет отличным. Если не считать ”Шлемы” и Олимпиаду, это крупнейший турнир в мире. Здесь только лучшие, так что победа нам нем будет очень ценной”.
Матч пройдет в Турине сегодня. Начало в 18:00.