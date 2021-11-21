Соблюдайте осторожность! Как с умом делать покупки в "черную пятницу"

Предрождественская кампания скидок становится всё более популярной и в Эстонии. В последние несколько лет интернет-магазины начинают свои скидочные кампании "чёрной пятницы" за неделю до начала, устраивая флеш-распродажи. Так поступил популярный интернет-магазин AboutYou. Всё больше молодых людей любят делать покупки в интернете, не выходя из дома, и делать большие ставки на безумно дешёвые предложения во время распродаж. У многих товары уже выбраны и находятся в корзине, готовые к покупке одним щелчком мыши 26 ноября.

Прежде чем совершить покупку, особенно если вы впервые заказываете в интернет-магазине, будьте бдительны, предусмотрительны и убедитесь, что всё правильно. Пролистывая каналы социальных сетей, таких как Instagram или Facebook, вы можете наткнуться на множество спонсорских постов или рекламных объявлений с выгодными предложениями, которые "никак нельзя упустить". Однако это может быть одним из тех мест, где действуют недобросовестные трейдеры.

Институт финансов предлагает 7 советов о том, как безопасно совершать покупки в интернете и избежать мошенничества.

1. Убедитесь, что ваш интернет-магазин безопасен

Прежде чем подтвердить покупку, необходимо убедиться, является ли данный магазин безопасной средой. Безопасными можно считать интернет-магазины, использующие решения, предусматривающие двойную аутентификацию клиента, такие как Verified by VISA и MasterCard SecureCode, или имеющие знак "Безопасное место покупок". Вы также можете проверить благонадёжность интернет-магазина на сайте Союза интернет-торговли Эстонии. Кроме того, отдавайте предпочтение интернет-магазинам, в начале веб-адреса которых стоит буква "s" (https).

2. Прежде чем совершить покупку, проверьте бэкграунд торговца